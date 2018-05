Accident ou meurtre ? Un policier aux assises pour avoir tuÃ© sa compagne

Meurtre de sang froid pour les uns, malheureux accident pour les autres: un ex-policier accusé d'avoir tué sa compagne d'une balle dans la tête avec son arme de service, est jugé à partir de lundi à Versailles.

L'enquête a établi qu'il avait appuyé sur la détente, le canon à quelques centimètres de la tête de la victime. Cette dernière est morte sur le coup, d'une balle logée au niveau de la tempe gauche. Mais l'accusé l'assure, il n'a jamais eu l'intention de tuer sa petite amie ce soir d'octobre 2011, dans leur appartement de Carrières-sous-Poissy (Yvelines).

Lors de son audition, le jeune homme aujourd'hui âgé de 28 ans avait expliqué que c'était "par jeu, pour rigoler" qu'il avait tiré, "oubliant" qu'une balle était chambrée, c'est-à-dire déjà engagée dans le canon, alors qu'il avait pris soin de retirer le chargeur.

Me Jean-Yves Liénard, son avocat, a prévu de plaider l'acquittement pour "défaut d'intention d'homicide involontaire". "Dès le départ, les pompiers et les policiers l'ont trouvé tellement accablé que la thèse de l'accident a été retenue", a déclaré Me Liénard à l'AFP.

A l'époque des faits, l'accusé travaillait comme policier au dépôt du tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine). "Il avait effectué quelques jours auparavant un transfert de détenu particulièrement difficile et avait donc chambré une balle, a expliqué Me Liénard, puis il a oublié qu'elle était là".

Un "oubli" auquel ne croient pas les parties civiles, surtout venant de la part d'un homme se décrivant lui-même comme extrêmement "maniaque" et respectueux des règles.

En outre, les proches de la victime ont raconté aux enquêteurs que celle-ci leur avait confié son souhait de quitter son compagnon. Des SMS retrouvés dans son téléphone ont d'ailleurs fait état d'échanges avec l'un de ses ex-petit amis, qu'elle souhaitait retrouver à Lyon.

Décrit comme possessif, jaloux et taciturne par les proches de la victime et par les experts qui l'ont examiné, l'accusé acceptait mal l'idée que sa compagne échange avec d'autres hommes. En 2011, il l'avait obligée à quitter l'armée, ne supportant pas de la savoir entourée d'hommes. Une situation qu'elle avait très mal vécue.

Pour la défense en revanche, "rien ne dit" que l'accusé était au courant du projet de sa petite amie de le quitter.

L'accusé, placé sous contrôle judiciaire, comparaîtra libre au procès qui doit durer jusqu'à jeudi.