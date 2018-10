Accidents de chasse: Rugy appelle à généraliser les "bonnes pratiques"

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a appelé lundi les chasseurs à généraliser les "bonnes pratiques" et à renforcer les formations sur la sécurité après plusieurs accidents, dont certains mortels.

Il existe une formation obligatoire tous les dix ans pour les détenteurs du permis de chasse, qui lui est valable à vie une fois obtenu. "Nous avons demandé aux fédérations de chasseurs de travailler à une généralisation de bonnes pratiques qui existent dans certains départements et qui prévoient des formations annuelles", a indiqué le ministre après la réunion.

"Nous serons extrêmement vigilants", a assuré la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon qui suivra le dossier.

"Nous allons travailler aux bonnes pratiques sécuritaires au niveau national", a confirmé le président de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) Willy Schraen.

M. Schraen s'est dit prêt à discuter avec les fédérations de randonneurs, de cyclistes et autres pour parler de bonnes pratiques. "Il ne sera pas question d'un jour de non chasse", a-t-il martelé.

Des mesures de sécurité existent (panneaux informant de la présence de chasseurs, port de gilets pour être visible, consigne de tirs) et des fédérations de chasse organisent des formations à la sécurité. Le retrait du permis de chasse est prévu en cas de blessures ou d'homicides involontaires.

Samedi, un chasseur a été blessé à l'abdomen par le tir d'un autre chasseur, rapporte Le journal de Saône-et-Loire. Deux autres chasseurs se sont blessés en se tirant dans le pied dans des accidents séparés, selon la presse locale.

Mi-octobre, un cycliste à la lisière d'un bois a été accidentellement atteint en plein après-midi par le tir d'un chasseur de 22 ans qui participait à une battue.

En septembre, une fillette de 10 ans a été grièvement blessée par arme à feu à Limoges (Vienne), par un homme ayant tiré sur un faisan de chez lui.

Treize personnes sont décédées dans des accidents de chasse lors de la dernière saison (entre le 1er juin 2017 et 31 mai 2018), dont deux non chasseurs, un chiffre en baisse par rapport à la saison précédente, a annoncé début septembre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Le nombre total d'accidents, en comptant les blessés, a été de 113.

"La très grande majorité des accidents mortels restent liés à un manquement aux règles élémentaires de sécurité", précisait l’ONCFS.

Le nombre d'incidents augmente en revanche, principalement des balles qui peuvent pénétrer dans des maisons ou des voitures. L'ONCFS en a dénombré plus d'une centaine.