AccorHotels rachÃ¨te l'hÃ´telier suisse MÃ¶venpick pour 482 M EUR

Le numéro un européen de l'hôtellerie AccorHotels a annoncé lundi le rachat de l'hôtelier suisse Mövenpick Hotels and Resorts, pour 560 millions de francs suisses en numéraire (482 millions d'euros).

Fondé en 1973, Mövenpick Hotels and Resorts gère 84 hôtels dans 27 pays, plus particulièrement en Europe et au Moyen-Orient, et compte 16.000 collaborateurs, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

La marque suisse, entité du groupe Mövenpick, prévoit l'ouverture de 42 hôtels supplémentaires d'ici à 2021, soit 11.000 chambres, "avec un fort développement au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique", a ajouté AccorHotels.

Elle se positionne dans le haut de gamme à la fois pour une clientèle loisirs et affaires.

"Avec l'acquisition de Mövenpick, nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique", s'est félicité le PDG d'AccorHotels Sébastien Bazin, cité dans le communiqué.

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2018 après l'approbation des autorités réglementaires. Elle contribuera positivement aux résultats d'AccorHotels "dès la première année", selon le texte.

Début avril, le groupe avait annoncé sa prise de participation de 50% dans le conglomérat sud-africain Mantis, qui possède plusieurs hôtels de luxe sur le continent africain notamment.

Le géant hôtelier AccorHotels a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% au premier trimestre à 633 millions d'euros, grâce à ses performances enregistrées en Europe, notamment en France.