Accueil des migrants : l'Aquarius lance un SOS à l'Europe

L'association "SOS Méditerranée" — qui effectue des sauvetages humanitaires — appelle à une "vague orange" ce samedi dans toute l'Europe pour soutenir le secours en mer des migrants. Son bateau "l'Aquarius", arrivé ce jeudi à Marseille, est menacé de rester à quai, faute de pavillon. "Ce que nous demandons à l'Europe, ce n'est pas un pavillon, mais c'est qu'elle nous aide à trouver un pavillon."



Hier, le siège de l'association à Marseille a été envahi par une vingtaine de militants identitaires qui ont accroché au balcon une banderole sur laquelle on lisait : "SOS Méditerranée complice du trafic d'êtres humains". Image symptomatique d'une société fragmentée, d'une Europe qui ne parvient pas à parler à l'unisson face à la crise migratoire.



Avec sa coque orange, l'Aquarius fend la mer Méditerranée depuis des mois. Il sauve des migrants sur des bateaux brinquebalants, qu'il dépose ici et là au gré de mini sommets européens ou de crises politiques internes à l'UE. Dans ce chaos, l'Italie vent debout, use de tous les stratagèmes pour que l'Aquarius cesse son activité.



Le 22 septembre, le Panama a annoncé son intention de retirer son pavillon au bateau, déjà privé d'immatriculation par Gibraltar. Officiellement, c'est le "non-respect" des "procédures juridiques internationales" concernant le sauvetage des migrants en mer qui a motivé cette décision. Officieusement, Rome n'y est pas étranger. Sans pavillon, l'Aquarius est désormais à quai à Marseille.



Pour l'instant, tout est au point mort. L'Aquarius est un bateau fantôme habité par ses nombreuses histoires d'humanité, de vies sauvées...

