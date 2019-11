Accusations d'"attouchements": l'actrice Adèle Haenel porte plainte contre le réalisateur Christophe Ruggia

L'actrice Adèle Haenel, entendue mardi par des enquêteurs sur ses accusations d'"attouchements" et de "harcèlement" contre le réalisateur Christophe Ruggia, a décidé de porter plainte contre ce dernier, ont annoncé dans un communiqué ses avocats.

Alors qu'initialement elle ne souhaitait pas le faire, l'actrice de 30 ans a finalement décidé de s'engager "activement dans cette procédure, considérant qu'il est de sa responsabilité de justiciable comme de personnalité publique d'y prendre part, au regard de la gravité des faits dénoncés et des conséquences pour chacun", ont expliqué Me Anouck Michelin et Me Yann Le Bras.