Accusations de harcèlement: le patron d'Activision annonce une série de mesures dont une évaluation des dirigeants

Le patron d'Activision Blizzard a annoncé mercredi une série de mesures pour lutter contre le harcèlement et les discriminations au sein de l'entreprise de jeux vidéos, dans le sillage de lourdes accusations portées en justice.

"Nous allons immédiatement évaluer les managers et dirigeants de l'entreprise. Toute personne ayant entravé l'intégrité de notre processus d'évaluation des plaintes et de sanctions sera licencié", écrit notamment Bobby Kotick dans une lettre envoyée à ses salariés, et dont l'AFP a obtenu une copie.

"Il n'y a de place nulle part dans notre entreprise pour la discrimination, le harcèlement, ou le traitement inégal de quelque sorte", affirme-t-il.

Cette lettre survient une semaine après le dépôt d'une plainte par une autorité californienne contre le créateur du blockbuster "Call of Duty", accusé d'avoir laissé s'installer une culture du harcèlement au sein de l'entreprise dont le siège social se trouve à Santa Monica en Californie.

D'anciens et actuels employés de l'éditeur de jeux vidéo ont également appelé à une grève mercredi, en personne et virtuelle, pour protester contre la culture du groupe, qu'ils jugent sexiste et toxique.

La plainte en Californie raconte dans le détail des allégations de harcèlement sexuel, de discriminations ethniques et de machisme à l'encontre des femmes qui représentent environ 20% des employés du groupe.

Certains cadres seraient impliqués dans ces accusations, de même que des membres du département des Ressources humaines qui auraient parfois ébruité des plaintes d'employés.

"Je veux reconnaître et remercier tous ceux qui se sont manifestés dans le passé et ces derniers jours. J'apprécie énormément votre courage", écrit Bobby Kotick en préambule de sa lettre. "Je suis désolé que nous n'ayons pas pu offrir l'empathie et la compréhension adéquates", poursuit-il dans le document.

Le dirigeant indique aussi avoir mandaté le cabinet d'avocat WilmerHale afin d'évaluer la politique de l'entreprise en matière d'inclusion. Ce cabinet va proposer aux salariés de raconter de manière anonyme de potentiels faits répréhensibles au sein de l'entreprise.

Activision Blizzard veut en outre gonfler ses effectifs au sein des services de conformité, offrir des sessions d'écoutes aux salariés et modifier certains de ses jeux, accusés par des employés et des joueurs de proposer des contenus inappropriés.

L'entreprise prévoit par ailleurs de répondre à l'une des accusations principales portées dans la plainte déposée la semaine dernière, la politique machiste et discriminatoire en matière de recrutement et de salaires.

"Plus tôt dans l'année j'ai envoyé un courriel demandant à tous les responsables du recrutement de s'assurer qu'ils disposent de listes de candidats diversifiés pour l'ensemble des postes ouverts. Nous allons ajouter des ressources pour s'assurer que nos responsables respectent cette consigne", écrit Bobby Kotick.