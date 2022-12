Accusé de viol, le youtubeur Norman convoqué jeudi pour être confronté à une plaignante

Le youtubeur Norman Thavaud, ressorti libre la semaine dernière de garde à vue pour des accusations de viol et corruption de mineur, est convoqué jeudi par les enquêteurs pour être confronté à une plaignante, ont indiqué une source proche et le parquet de Paris, confirmant une information de Libération.

L'animateur de la chaîne "Norman fait des vidéos", aux douze millions d'abonnés, est convoqué dans le cadre d'une audition libre, selon la source proche.

Norman avait été entendu la semaine dernière par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) sous le régime de la garde à vue sur les accusations de viol et de corruption de mineur formulées par six plaignantes à son encontre. Il en est ressorti libre le lendemain soir, sans poursuite à ce stade.

Une septième plainte a par ailleurs été transmise au parquet, et est en cours d'analyse, a indiqué le ministère public.

En 2020, une fan québécoise, Maggie D., avait publiquement accusé Norman Thavaud de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle avait selon elle 16 ans à ce moment-là. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada.

Dans le cadre d'une enquête québéco-française publiée par le média Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures.

Troisième youtubeur français en nombre d'abonnés, Norman fait figure d'ancien, après avoir fait ses débuts en 2011 sur la plateforme. Ses vidéos, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois.

Suite à sa garde à vue, la plateforme YouTube avait décidé de sanctionner Norman Thavaud en le privant des publicités associées à sa chaîne qui lui généraient des revenus.

Porte-drapeau d'une nouvelle génération d'humoristes nés sur les réseaux sociaux, ce monteur de formation s'est fait connaître au début des années 2010 avec des séquences inspirées de sa vie quotidienne ou des jeux vidéo. Il est monté sur scène pour deux spectacles en solo entre 2015 et 2020, en plus de quelques apparitions au cinéma et à la télévision.