Accusée de véhiculer des clichés racistes, la marque Uncle Ben's change de nom

Après plusieurs mois de réflexion, le géant de l'agro-alimentaire Mars a finalement décidé de remplacer le nom et l'image de sa célèbre marque de riz Uncle Ben's, accusés de véhiculer des stéréotypes sur les Afro-Américains.

Le groupe avait déjà reconnu en juin, après plusieurs semaines de manifestations massives dénonçant les violences policières et plus largement le racisme aux Etats-Unis, "que le temps (était) venu de faire évoluer la marque Uncle Ben's, y compris son identité visuelle".

Mais il n'avait alors pas précisé comment il comptait s'y prendre.

Mars a donc choisi de rebaptiser la marque "Ben's Original" et d'abandonner l'image d'un visage d'un Afro-américain âgé, qui pouvait évoquer les plantations de riz exploitées grâce aux esclaves.

"Nous avons écouté au cours des dernières semaines des milliers de consommateurs, nos propres employés et d'autres parties concernées à travers le monde", a souligné mercredi une des responsable de Mars, Fiona Dawson, citée dans le communiqué.

"Nous comprenons les inégalités associées au nom et au visage de la marque précédente", a-t-elle ajouté.

Les paquets de riz portant le nouveau nom et le nouveau logo arriveront dans les magasins en 2021.

Le groupe prévoit par ailleurs de financer des programmes de soutien aux communautés noires à Greenville, dans le Mississippi, un Etat du Sud où le riz "Ben's Original" est produit depuis plus de 40 ans.

Mars n'est pas la seule entreprise à abandonner des images ou des noms considérés comme insultants. Pepsico a ainsi décidé de ne plus utiliser la marque Aunt Jemima, représentée par une femme noire ornant des bouteilles de sirop d'érable et des préparations pour pancakes dans les rayons américains depuis plus de 130 ans.