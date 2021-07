Adama Traoré: acquittement requis pour son frère Bagui

"Quand on n'a pas de preuves, on en tire les conséquences." Au procès des émeutes à la mort d'Adama Traoré en 2016, les avocats généraux ont requis mardi l'acquittement de son frère Bagui et jusqu'à douze ans de réclusion pour trois auteurs présumés de tirs sur les forces de l'ordre.

Cinq personnes comparaissent depuis deux semaines devant la cour d'assises du Val-d'Oise pour des tirs d'armes à feu lors des violences urbaines, à Persan et Beaumont-sur-Oise, au cours des nuits qui ont suivi la mort du jeune homme noir de 24 ans le 19 juillet 2016, peu après son interpellation par les gendarmes.

Dans un réquisitoire de quatre heures à deux voix, l'avocate générale Ingrid Gorgen a estimé que les éléments matériels faisaient défaut pour démontrer que le "jumeau" de cœur d'Adama Traoré avait fait partie des tireurs ou leur avait donné des ordres.

"Je ne suis pas là pour faire des hypothèses, je n'ai pas de preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on en tire les conséquences", a reconnu la représentante de l'accusation, estimant que l'audience avait donné une "lecture différente" des éléments issus de l'instruction.

Dans ce dossier "hors-normes" aux 13.123 pièces cotées, trois semaines d'audience et plus de 70 membres des forces de l'ordre parties civiles, les deux avocats généraux ont par ailleurs demandé à la cour de déclarer trois autres accusés coupables de tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Selon le parquet, ces trois hommes ont bien tiré à l'arme à feu lors des nuits d'émeutes – ce que deux d'entre eux nient totalement ou partiellement – avec l'intention de tuer.

Les avocats généraux ont requis contre deux d'entre eux douze ans de réclusion criminelle, et huit ans d'emprisonnement pour le troisième.

"Adama Traoré est décédé. La colère, la haine et la rage sont montés. Il fallait tuer du bleu", a résumé Luc Pelerin, l'autre représentant du ministère public au procès, en référence à la couleur de l'uniforme des forces de l'ordre.

Les plaidoiries de la défense se tiendront mercredi. Le verdict est attendu vendredi.

- "Flinguer" -

Dans leurs réquisitions, les avocats généraux ont estimé que les tireurs n'avaient pas fait de mort ou de blessé grave dans les rangs des gendarmes et policiers uniquement parce qu'ils portaient des protections balistiques et ont respecté des distances de sécurité.

"Il y avait une logique de snipers, de tireurs isolés, de tirs de fixation, de contournements. Et quand on contourne, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est pour se rapprocher, c'est pour flinguer", a lancé M. Pelerin à l'adresse de la cour présidée par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic.

L'accusation a par ailleurs demandé trois mois de prison ferme pour la compagne de Bagui Traoré pour subornation de témoin.

Plus tôt dans la journée, les avocats des dizaines de gendarmes et policiers parties civiles, présents en nombre mardi dans la salle, ont dénoncé la "loi du silence" du quartier qui a, selon eux, grevé l'instruction et le procès.

"La peur, la pression, les représailles" ont rendu l'enquête "si difficile", a regretté l'un d'eux, Me Rodolphe Bosselut, obligeant par là l'accusation à se reposer largement sur des interceptions téléphoniques.

Dans leurs plaidoiries, les avocats des victimes ont mis en avant le sang-froid des gendarmes et policiers lors des nuits d'émeute. Malgré le danger posé par les tirs d'armes à feu durant les violences nocturnes, les militaires ont choisi de ne pas ouvrir le feu en riposte pour préserver la "paix sociale".

"Seule la justice peut rappeler qu'on ne tire pas, qu'on n'essaye pas de tuer, qu'on ne se venge pas, qu'on n'aligne pas les forces de l'ordre", a lancé Me Caty Richard, une autre de leurs avocats. "Alors (les gendarmes) ne l'ont pas fait mais la riposte, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est vous, c'est la justice."