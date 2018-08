Addictions : "Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont des souffrances"

Dan Velea est médecin-psychiatre, spécialiste de toutes les formes d'addictions : alcool, tabac, drogues naturelles ou chimiques, jeux-video, jeux d'argent, smartphones, réseaux sociaux, achats compulsifs, ou même sexe . Invité du Grand angle, Dan Velea explique les causes de ces troubles du comportement qui touchent de plus en plus de personnes et nécessitent des soins adaptés pour ceux qui veulent en sortir.