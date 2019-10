Administrer de la naloxone, le geste qui sauve face au fentanyl

Une petite bijouterie artisanale dans un quartier du sud de Philadelphie, une des métropoles américaines les plus touchées par les overdoses aux opiacés.

Aujourd'hui, pour les employés du magasin, pas de pause déjeuner mais une formation dont ils étaient tous demandeurs: comment sauver quelqu'un d'une overdose et lui administrer de la naloxone, nom générique de l'antidote contre ces overdoses qui ravagent l'Amérique.

On peut overdoser "avec la moitié d'un sachet à 5 dollars, soit pour deux dollars environ", lance d'entrée Elvis Rosado, formateur de l'association locale de prévention Prevention Point.

Qui dit overdoses aux Etats-Unis aujourd'hui pense d'abord fentanyl, opiacé aux effets euphorisants particulièrement dévastateur, 50 fois plus puissant que l'héroïne. Quelques grains de fentanyl peuvent être mortels. D'où l'explosion des overdoses mortelles: plus de 130 par jour aux Etats-Unis aujourd'hui,

Comme l'explique Elvis Rosado, on trouve aujourd'hui du fentanyl dans tous les quartiers, tous les milieux, mélangé souvent à l'insu des utilisateurs à d'autres drogues comme l'héroïne, la cocaïne ou la marijuana de synthèse.

Dans ce quartier de South Philly, relativement tranquille, la crise des opiacés progresse, dit-il.

Contrairement au quartier de Kensington, plus au nord et particulièrement touché, les gens ici "arrivent encore à fonctionner, ils ont encore un boulot, une famille, un endroit où aller (...) C'est plus des gens qui commencent à consommer tandis qu'à Kensington, on a beaucoup d'utilisateurs +vétérans+".

Première recommandation de cet homme au débit de mitraillette, dans la prévention des drogues depuis 25 ans: savoir repérer les personnes en détresse.

"Si vous croisez quelqu'un d'extrêmement pâle, qui émet des gargouillis, au teint violacé, vous avez quelqu'un en détresse respiratoire: appelez le (numéro d'urgence) 911 immédiatement et commencez à administrer du Narcan", une marque de naloxone conditionnée sous forme de spray nasal, particulièrement simple d'utilisation.

Il faut aussi évaluer leur degré d'inconscience, dit-il, en leur secouant le pied ou en frottant leur sternum du poing, des gestes suffisamment douloureux pour que seules les personnes en train de surdoser restent insensibles.

Dans ce cas, maintenir la tête de la victime en arrière, appuyer sur le spray et injecter une première dose dans la narine, montre-t-il à l'aide du mannequin.

Quel que soit le type de naloxone utilisé, l'espoir est qu'elle soit administrée suffisamment vite pour ranimer la victime. Si la personne reprend conscience, insiste-t-il, rester auprès d'elle jusqu'à l'arrivée des secours.

"Dans 90% des cas, ils vont vous regarder et vous dire qu'ils n'ont rien pris. Ne les contredisez pas. Expliquez juste que vous leur avez donné du Narcan."

Les quatre employés de la bijouterie écoutent attentivement le formateur, un ex-toxicomane qui a célébré cette année 27 ans d'abstinence. A 54 ans, il a déjà formé plus de 5.000 personnes - du gouverneur de Pennsylvanie à des centaines d'étudiants en passant par des policiers, des nonnes, des bibliothécaires - et semble connaître l'univers de la drogue comme sa poche.

"J'ai ranimé 60 personnes avec succès. Une personne est morte sous mes yeux en janvier", dit-il sans sourciller.

Peut-on faire du tort en donnant du Narcan à quelqu'un qui n'a pas pris d'opiacés? s'interroge Rachael Dillon, propriétaire de la bijouterie, lunettes rouges et papillons tatoués sur le cou.

"On ne peut faire aucun mal", explique Elvis. "C'est pour ça que c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire."

En une demie-heure, il achève sa démonstration. Tous disent se sentir désormais capables d'approcher une personne en détresse et d'utiliser l'antidote.

"C'est aussi simple que la RCP", réanimation cardio-pulmonaire couramment enseignée, dit Mme Dillon, 35 ans. "C'est quelque chose auquel tout le monde devrait être préparé tant le problème (des overdoses) est omniprésent".

Dans cette bijouterie ouverte depuis deux ans, à l'ambiance zen avec son néon rose en forme de coeur en vitrine, canapé et miroir orné de fleurs dans l'entrée, Rachael n'a eu besoin de convaincre personne de l'utilité de cette formation.

Chacun ici a été exposé aux drogues dures, connaît des gens morts d'overdoses, même s'ils essaient de "se blinder" en sortant dans la rue.

"Jusqu'ici je faisais comme si je ne voyais rien. Je suis sur mon vélo, et je me dis juste, +Je rentre chez moi, je me protège+", dit Ripley Nichols, 26 ans et benjamine du groupe, qui habite le quartier de Kensington.

La drogue, elle en prenait au lycée, quand elle vivait à Frenchtown, paisible bourgade à 100 km au nord de Philadelphie. Jusqu'à ce que ça devienne "incontrôlable": un de ses meilleurs amis meurt d'une overdose à 19 ans, un autre à 21.

"C'est pour ça, je crois, que je refusais de voir la drogue ici, ça me touchait de trop près", confie-t-elle. "Mais maintenant j'ai mûri, je peux prendre du recul (...) Je crois que je peux avoir du Narcan sur moi, même probablement en apporter à Frenchtown. Le problème est plus caché là-bas, la crise moins flagrante qu'ici, mais les gens meurent très jeunes."

Pour sa collègue Katie Jean, 33 ans, qui a toujours évité l'alcool et les drogues, la formation, c'est pour "pouvoir aider quelqu'un".

Un jour, elle a vu une amie se shooter à la sortie d'un bar, alors qu'elle ne l'avait jamais imaginée "accro". Et deux de ses amis ont overdosé il y a quelques années, dont l'un est décédé.

"Les gens donnent tellement bien le change", dit-elle. "Vous ne voulez pas les harceler, leur poser trop de questions, mais vous voulez être là et savoir quoi faire s'il leur arrivait quelque chose en soirée".

Même si le fentanyl est omniprésent, Elvis Rosado veut rester optimiste. L'an dernier, lui et les autres intervenants de Prevention Point ont ranimé collectivement "plus de 500 personnes", dit-il.

Et dans tout Philadelphie, plus de 1.000 personnes ont été sauvées, contribuant à faire baisser le nombre d'overdoses mortelles pour la première fois depuis 2013, à 1.116 contre 1.217 en 2017.

"Les gens ne veulent pas comprendre que c'est une maladie", déplore Katie Jean. "Plus on en parlera, plus il y aura d'éducation, plus on pourra s'aider mutuellement".

