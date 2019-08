Adolescentes tuées lors d'un séjour en Californie: la justice tranche mercredi sur les responsabilités

Deux adolescentes avaient péri dans un accident de la route en août 2009 alors qu'elles effectuaient un séjour dans l'ouest américain: l'animatrice qui conduisait et l'organisateur du voyage sauront mercredi s'ils en sont déclarés pénalement responsables.

A l'audience, le 25 juin, devant le tribunal de Nanterre, le ministère public avait requis 30 mois avec sursis contre la monitrice, assortis d'une interdiction définitive d'exercer dans l'animation ou l'encadrement de mineurs et d'une annulation de son permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant trois ans.

Un an de prison avec sursis et des peines d'amende d'un montant total de 11.500 euros avaient également été requis contre l'ex-président de Cousins d'Amérique (aujourd'hui rebaptisé Cousins), la société organisatrice de ce séjour, basée dans les Hauts-de-Seine.

Ont été également requis 205.000 euros d'amende contre la société, poursuivie, comme les deux personnes physiques, pour homicides involontaires et blessures involontaires.

Outre les décès d'Orane, 15 ans, et Léa, 17 ans, quatre adolescents et la conductrice elle-même avaient été blessés dans l'accident survenu dans la Vallée de la Mort, en Californie. Le minivan qui les transportait avait fait une sortie de route dans des circonstances controversées.

L'ex-organisateur et la société étaient également poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses.

"L'impression qui se dégage de ce dossier, c'est celle de l'à peu près. On fait vite fait, mal fait, mais au moins on fait", motivé par l'"appât du gain", avait tancé la procureure, estimant que "bien sûr, il aurait fallu annuler ce voyage" quand la directrice initialement recrutée s'était dédite, 48 heures avant le départ.

Quant aux responsabilités incombant à la conductrice, la magistrate a souligné que malgré la fatigue accumulée pendant un séjour particulièrement éprouvant, celle-ci avait notamment "décidé de jeûner" pour le Ramadan et n'avait "pas (donné) de consigne stricte" de bouclage des ceintures de sécurité. Selon l'accusation, la monitrice se serait "endormie au volant", provoquant l'accident.

Toutes choses farouchement niées par l'intéressée malgré de nombreux témoignages contraires.

"Concernant l’endormissement, elle a toujours soutenu avoir percuté un obstacle" et n'avoir commis "aucune faute d'inattention", a souligné son avocat Michel Benezra auprès de l'AFP à quelques jours du délibéré.

Plaidant une relaxe, il avait fustigé une enquête américaine où il n'y a eu ni autopsie, ni contre-expertise, ni audition de sa cliente en présence d'un avocat.

L'avocat de Cousins d'Amérique et de son ex-président, Benoît Chabert, avait, lui, rejeté les fautes imputées à l'entreprise sur la directrice du séjour, non poursuivie dans cette affaire.

"Aucune décision de justice ne pourra me rendre mon enfant" mais "au prochain drame, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas", a estimé de son côté Nathalie Baldaccini, la mère de Léa, contactée la semaine dernière par l'AFP.