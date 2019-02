Affaire Benalla : la justice n'est pas "sous pression" affirme Belloubet

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a affirmé mercredi que la justice n'était pas "sous pression" dans le traitement de l'affaire Alexandre Benalla qui empoisonne l'exécutif depuis l'été, au lendemain du placement en détention provisoire de l'ex-collaborateur du président Macron.

"La justice prend son temps et traite de manière rigoureuse et sérieuse les éléments qui lui parviennent (...) Ce n'est pas une justice sous pression", a déclaré la ministre sur France Info, interrogée après des propos de l'avocate d'Alexandre Benalla dénonçant "une justice sous pression (qui) n'est pas une bonne justice".

L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé mardi en détention provisoire pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui lui était imposé dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai 2018 à Paris. Vincent Crase, ex-employé de la République en marche, a aussi été placé en détention.

Alexandre Benalla est actuellement à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, a précisé Mme Belloubet. "Il est dans une cellule j'imagine de 9m2, où il y a ce qu'il y a dans toutes les cellules". Vincent Crase est quant à lui dans un autre établissement pénitentaire, a indiqué la ministre, sans plus de précision.

"Je constate que nous sommes sur une question sérieuse qui est traitée sériseument par la justice et qui en plus a fait l'objet d'une commission d'enquête dont nous attendons le rapport. Je crois qu'il faut prendre les choses avec calme et avec détermination", a insité Nicole Belloubet.

Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla doit être rendu public mercredi matin.