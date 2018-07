Affaire Benalla: le rapport de l'IGPN publié vendredi après-midi

Le rapport de la "police des polices", commandé par le ministre de l'Intérieur après la révélation d'une vidéo montrant l'ex-conseiller de l'Elysée Alexandre Benalla frapper des manifestants le 1er mai à Paris, sera publié ce vendredi après-midi, a indiqué une source au ministère de l'Intérieur.

Ce rapport avait été commandé à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) par Gérard Collomb au lendemain de la diffusion par le journal Le Monde le 18 juillet de cette vidéo dans laquelle un homme, identifié comme le collaborateur d'Emmanuel Macron, s'en prenait à un jeune homme à terre. M. Benalla accompagnait alors des policiers comme "observateur".

Auditionnée mardi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, la directrice de l'IGPN, Marie-France Monéger-Guyomarc'h, avait indiqué que le rapport serait rendu "jeudi ou vendredi".

M. Collomb a demandé à la "police des polices" de se pencher sur les règles encadrant la présence d'"observateurs" aux côtés des forces de l'ordre et d'éclaircir comment Alexandre Benalla et Vincent Crase, employé de LREM, avaient pu frapper et malmener de jeunes gens sur la place de la Contrescarpe (Ve arrondissement).

En plus des enquêtes administrative et parlementaire, une enquête judiciaire est également en cours sur l'affaire, à l'origine de la plus forte tempête politique depuis le début du quinquennat. M. Benalla, licencié par l'Elysée, a été mis en examen notamment pour "violences en réunion", de même que Vincent Crase.