Affaire Benalla: Macron sous pression, la justice saisie

L'Elysée faisait face jeudi à un feu roulant de critiques, après la publication d'une vidéo montrant un collaborateur d'Emmanuel Macron frappant un manifestant, qui a déclenché l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violences et usurpation de fonction.

L'incendie est parti du site du Monde qui a mis en ligne mercredi soir une vidéo filmée le 1er mai place de la Contrescarpe à Paris, où un homme, identifié comme Alexandre Benalla, coiffé d'un casque à visière des forces de l'ordre, s'en prend à un jeune homme à terre.

Ces images, filmées par un militant de la France insoumise, ont déclenché l'indignation à gauche comme à droite.

Emmanuel Macron, en déplacement en Dordogne, a refusé de répondre aux incessantes questions de la presse. Interpellé par un journaliste lui demandant si la République était "entachée" par cette affaire, il a laconiquement répondu: "Non, non, la République elle est inaltérable !"

C'est le porte-parole de l'Elysée Bruno Roger-Petit qui est monté au créneau: Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence au moment des faits, a rapidement reçu "la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Elysée", a-t-il fait valoir.

Il a été "mis à pied pendant quinze jours avec suspension de salaire" et "démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président", pour "punir un comportement inacceptable". C'est "un dernier avertissement avant licenciement", a souligné M. Roger-Petit.

Un deuxième homme a aussi "outrepassé son autorisation" ce même 1er-Mai, a révélé le porte-parole de l'Elysée: Vincent Crase, gendarme réserviste et employé de LREM, a écopé d'une "mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire", et "il a été mis également fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République".

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour "violences par personne chargée d'une mission de service public", "usurpation de fonctions" et "usurpation de signes réservés à l'autorité publique".

- L'IGPN saisie -

L'affaire est désormais "aux mains de la justice, et c'est très bien ainsi", a réagi le Premier ministre Edouard Philippe, interpellé au Sénat.

M. Benalla, autorisé à se trouver aux côtés des forces de l'ordre en tant qu'"observateur", a clairement "outrepassé" ce statut, et a en conséquence été sanctionné, a souligné le Premier ministre.

M. Philippe était interrogé par la présidente du groupe communiste au Sénat Eliane Assassi, qui demandait de "mettre un terme à l'intervention des barbouzes du nouveau monde dans les mouvements sociaux".

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a indiqué avoir saisi l'Inspection générale de la police nationale, à charge pour elle de se pencher sur les règles encadrant la présence "d'observateurs" au sein des forces de l'ordre.

A l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a évoqué des "gestes absolument inadaptés".

Ces réactions n'ont pas suffi à apaiser l'opposition, s'étonnant du maintien de M. Benalla à l'Elysée et du fait que la justice n'ait pas été saisie plus tôt. Les députés Insoumis, communistes et socialistes, mais aussi de LR, ont tous demandé la création d'une commission d'enquête sur les incidents du 1er-Mai, LREM opposant une fin de non recevoir.

Jusque dans les rangs de la République en marche, certains estimaient jeudi que M. Benalla devait quitter l'Elysée.

Alexandre Benalla ne doit "plus travailler à l'Elysée" car "il a failli", a déclaré le député LREM Laurent Saint-Martin tout en jugeant que l'Elysée a eu le "bon réflexe" en le rétrogradant rapidement.

A droite, le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez a sommé Emmanuel Macron de "s'exprimer", demandant notamment s'il y a eu "des manœuvres" pour "étouffer" l'affaire.

Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a réclamé qu'un juge d'instruction soit saisi, car tous les "éléments sont là qui permettent d'identifier un délit", et que des responsables à l'Elysée démissionnent.

M. Benalla doit "être redevable devant la justice", a abondé le premier secrétaire du PS Olivier Faure, tandis que le porte-parole du Rassemblement national (RN, ex-FN) Sébastien Chenu a vu dans tout cela "un signal de déconnexion totale d’Emmanuel Macron et sa cour" avec les Français, estimant aussi que cette affaire "fait mal aux forces de l’ordre".

