Affaire Benalla : un scandale qui éclabousse le sommet de l'Etat

C'est d'une gravité sans pécédent. 9a veut dire que le Président de la République aujourd'hui s'entoure d'une équipe de barbouzes ! C'est de ça dont il s'agit.

Christain JACOB, président du groupe parlementaire Les Républicains à l'Assemblée Nationale.

Il s'est présenté vendredi matin à la police judiciaire où il a été placé en garde à vue. Les ennuis se succèdent pour Alexandre Benalla, le collaborateur d'Emmanuel Macron. Ce même jour, son employeur, l'Elysée a décidé de se débarasser rapidement du chargé de mission. la Présidence a engagé une procédure de licenciement.Alexandre Benhalla est desormais soupconné de :- faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public- usurpation de fonctions- port illégal d'insignes reservés à l'autorité publique- complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protectionEn cause, ces images du 1er mai dernier, révélés mercredi par le quotidien Le Monde. On le voit intervenir grimé en policier dans une manifestation et frapper un jeune homme. Un acolyte, Vincent Crase ici avec une veste en jean et des lunettes sur le front a aussi été placé en garde à vue.Mais le scandale devient politique alors que l'on découvre la proximité d'Alexandre Benhalla avec le Président de la république, omniprésent depuis sa campagne electorale. Et l'indulgence dont on fait preuve les responsables de l'Elysée au courant de l'affaire depuis le début et accusé aujourd'hui de n'avoir pas signalé à la justice des comportements délictueux.Vendredi les députés de l'opposition ont bloqué les travaux de l'Assemblée. Ils exigent que le Premier Ministre viennent s'expliquer.Dès lundi, l'Assemblée Nationale et le Sénat mettront en place leurs commissions d'enquête. Le ministre de l'Intérieur, accusé de mensonge a annoncé avoir saisi l'inspection générale de la Police Nationale.Au centre du scandale, et de toutes ces réactions indignées - ou embarassés pour les soutiens du gouvernement- le Président de la République, pourtant souvent loquace, s'est pour le moment refusé à toute déclaration.