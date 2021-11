Affaire Benjamin Mendy : le coup de gueule d'Edouard Mendy

Voilà près de trois mois maintenant que le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy est derrière les barreaux. Celui qui est également champion du monde 2018 est en détention provisoire pour des faits graves : il est inculpé pour six viols et une agression sexuelle commis entre octobre 2020 et août 2021. Son procès est pour l'instant prévu le 24 janvier. Il restera en prison au moins jusqu'au 22 décembre.

Une affaire qui met en colère son homonyme Edouard Mendy. Non pas sur le fond du dossier, mais parce que le gardien de but sénégalais de Chelsea -il est l'un des meilleurs au monde- en a assez de voir sa photo à la une des journaux pour illustrer la procédure en cours contre le défenseur français de Manchester City. C'est sur le réseau social Instagram qu'il a manifesté sa colère cette semaine par le biais d'une story (une photo ou série de photos à durée de vie limitée) montrant quelques unes de journaux et sites internet ayant fait ce qui constitue pour lui une erreur "hautement symbolique".

Capture d'écran du compte Instagram d'Edouard Mendy.

Un coup de gueule relayé sur Twitter par un autre footballeur. Ferland Mendy, l'arrière gauche français du Real Madrid (Espagne) remercie Edouard Mendy pour son message et souligne le mépris induit par cette confusion.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 !



STOP



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021