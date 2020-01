Affaire Carlos Ghosn : une fuite qui tourne au feuilleton

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances affirme que l'Etat français a été mise au courant de la fuite de Carlos Ghosn "par la presse"#BourdinDirect https://t.co/PgCI8BVVGF pic.twitter.com/oFR4ESfBA8 — RMC (@RMCinfo) January 2, 2020

Tokyo, avant le Liban

Escale turque

"Nous appliquons à Monsieur Ghosn les mêmes règles qu'à Monsieur Tout-le-Monde.". C'est ainsi qu'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat française à l'Economie, évoquait l'affaire Carlos Ghosn, au scénario rocambolesque, ce jeudi 2 janvier, chez nos confrères de RMC."La France [n'extrade] jamais ses nationaux (...) la nationalité française protège ses ressortisants", a-t-elle ajouté. Une affirmation qui repose sur un principe inscrit dans la loi . Rappelons que Carlos Ghosn possédait, entre autres, deux passeports français.Ce jeudi matin également, les procureurs ont mené une perquisition au domicile de Carlos Ghosn à Tokyo où il était assigné à résidence, dans l'attente de son procès en 2020. L'ex-PDG de Renault-Nissan est accusé de malversations financières et a été inculpé quatre fois avant d'être libéré de sa détention provisoire, après le paiement de sa caution en avril 2019. Il pouvait librement circuler à travers le Japon, même s'il devait remplir quelques conditions.Carlos Ghosn a pourtant décidé de fuir vers le Liban, où il a annoncé être arrivé le lundi 30 décembre, dans un bref communiqué. Une nouvelle qui a choqué à travers le monde et sidéré son avocat japonais, Junichiro Hironaka. Ce dernier s'est dit "choqué et confus" face à une situation qu'il n'a pas su maîtriser.L'ex-PDG de Renault a ajouté s'être libéré d'un pays où il était "l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité".Mardi, le ministère des Affaires étrangères à Beyrouth a indiqué que Carlos Ghosn était "entré légalement au Liban", alors que la Direction générale de la sûreté générale libanaise a précisé qu'aucune mesure n'imposait "l'adoption de procédures à son encontre» et que rien ne "l'exposait à des poursuites judiciaires".Malgré cette déclaration des autorités libanaises et même s'il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays, le Liban a reçu, ce jeudi, une demande d'arrestation d'Interpol.

Carlos Ghosn est soupçonné, par les Japonais, d’avoir utilisé un jet privé parti de l’aéroport du Kansai. Les médias japonais ont annoncé qu'un avion de ce type a décollé le 29 décembre vers 23 h (heure locale) en direction d’Istanbul.



Selon le célèbre quotidien turc Hürriyet, l'ex-PDG de Renault-Nissan aurait atterri à l’aéroport Atatürk, encore utilisé par des appareils privés, avant de prendre la direction du Liban, peu de temps après, à bord d’un autre jet privé.



L'agence de presse DHA ajoute que ce jeudi, la police turque a interpellé et placé en garde à vue sept personnes, dont quatre pilotes, soupçonnées d’avoir aidé Carlos Ghosn dans sa fuite.

Ankara a ouvert une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles Carlos Ghosn a pu transiter par la capitale économique turque, a également rapporté la chaîne d’information NTV.

Une histoire de passeports

Selon deux membres de son entourage, Carlos Ghosn aurait bénéficié de l'aide d'une société privée dans sa fuite.

Surtout, une source proche du dossier a affirmé à l'AFP qu'il possédait deux passeports français. L'un sur lui, l'autre dans une sacoche, fermé à clef, que seuls ses avocats semblaient pouvoir ouvrir. C'est une autorisation exceptionnelle du tribunal qui aurait permis à Carlos Ghosn d'en garder un.

Selon la source contactée par l'AFP, ils conservaient également un passeport libanais et brésilien.

Le nombre d'acteurs qu'impliquerait cette fuite reste encore inconnu. Les autorités japonaises pourraient-elles y avoir participé ?

Carlos Ghosn pourrait bientôt s'expliquer et répondre à certaines de ces questions. Son avocat a annoncé qu'il tiendra une conférence de presse depuis Beyrouth le mercredi 8 janvier.