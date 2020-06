Affaire Claude-Boxberger: Jacky Boxberger, ex-petit prince de l'ahlétisme tricolore

Véritable bête de course, le talent de Jacky Boxberger avait suscité les espoirs les plus fous à la fin des années 1960, à l'aube d'une carrière pleine mais finalement plus modeste que prévu.

La France découvre ce coureur musculeux et puissant aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 où il arrache la 6e place du 1.500 m à seulement 19 ans!

C'est l'âge d'or de la voiture et Jacky, un diamant brut, est couvé par son entraîneur Gaston Pretot dans le redoutable club de Sochaux, financé par la puissante firme Peugeot autour de laquelle toute la région s'organise.

Un accident de moto à son retour de Mexico lui vaut une opération à un genou et coupe son élan. Sa carrière n'atteindra jamais les sommets espérés.

Il devient toutefois champion d'Europe en salle du 1.500 m (1972), bat le record de France du 5.000 m du grand Michel Jazy, et détient de multiples titres de champion de France (piste, cross et route).

Jacques, de son véritable prénom, s'illustre notamment dans la discipline devenue désuète du cross, à l'époque extrêmement populaire (9e aux Mondiaux en 1976), et hérite du surnom de "Monsieur Figaro" pour ses sept victoires dans le très réputé cross du quotidien.

Arrivé probablement 30 ans trop tôt, il est très critiqué par la presse, accusé de courir les primes sur la route, alors mal vue par rapport à la piste.

Capable de courir trois épreuves, dont un marathon, lors d'un même week-end, il établit son record sur la distance mythique en 1985 en remportant le marathon de Paris pour la 2e fois (2h10:49). Ces dix dernières années, seuls six Français sont allés plus vite.

Jacky Boxberger participe au total à quatre éditions des Jeux olympiques (1968, 1972, 1976 et 1984), avec comme dernière course le marathon de Los Angeles terminé à une modeste 42e place en 2h22:00. Quinze jours plus tôt, il aurait participé en cachette de son entraîneur à un autre marathon...

L'idole de Montbéliard connaît un destin tragique: à 52 ans, il est tué le 9 août 2001 par un éléphant sous les yeux de son plus jeune fils Jérémy lors d'un voyage au Kenya.