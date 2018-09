Affaire d'empoisonnement Skripal : mandat d'arrêt britannique contre deux Russes

Alexander Petrov et Ruslan Bochirov... Pour la justice britannique, ce sont eux qui ont tenté d'empoisonner l'ex agent double Serguei Skripal et sa fille Giulia



"Nous savons qu'ils ont utilisé des passeports russes, nous savons qu'ils ont environ 40 ans, les images de vidéo surveillance que nous avons publiées aujourd'hui sont très claires." Novitchok Ces images montrent notamment les deux hommes à leur arrivée le 2 mars à l'aéroport de Gatwick. Le 3, ils se rendent une première fois à Salsbury, en mission de reconnaissance,selon les enquêteurs, avant d'y retourner le lendemain, le jour où Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients sur un banc.



Petrov et Bochirov, sans doute des pseudonymes, ont quitté l'Angleterre le soir même. Le temps d'accomplir leur mission ils ont séjourné dans un hôtel de l'est de Londres. Dans leur chambre, ont été retrouvées des traces de l'agent chimique militaire Novitchok, le produit aurait été transporté dans ce flacon de parfum.



La Première ministre britannique dénonce un acte écoeurant et accuse de nouveau Moscou. Mandat d'arrêt européen "Nous avons demandé à plusieurs reprises aux Russes de rendre compte de ce qui s'est passé à Salsbury en mars, a déclaré Theresa May, et ils ont répondu par des mensonges. Leurs tentatives de cacher la vérité, en mettant en place un déluge de désinformation, ne font que renforcer leur culpabilité. "



Un mandat d'arrêt européen a été émis contre les deux personnes identifiées. Les autorités russes affirment ne pas les connaitre. Malgré les accusations de Londres, le Kremlin nie depuis le début toute implication dans cette affaire qui empoisonne les relations entre les deux pays.