Affaire Hamraoui: la cour d'appel confirme le contrôle judiciaire de Diallo

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi le placement sous contrôle judiciaire de la footballeuse Aminata Diallo, mise en examen pour "violences aggravées" dans l'affaire de l'agression de son ex-coéquipière du PSG Kheira Hamraoui, a annoncé un de ses avocats.

Accompagnée de ses conseils, Aminata Diallo, sans club depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain cet été, a quitté la cour d'appel de Versailles libre vendredi vers 11h, après deux heures d'audience à huis clos, a constaté un journaliste de l'AFP.

La chambre de l'instruction a confirmé son placement sous contrôle judiciaire, a dit à la presse un de ses avocats, Me Romain Ruiz, sans faire d'autre déclaration.

Incarcérée pendant cinq jours après sa mise en examen, l'internationale française de 27 ans était sortie de détention le 21 septembre.

Mais le parquet de Versailles, qui avait requis son placement en détention provisoire, avait fait appel de cette décision: c'était donc à la chambre de l'instruction de trancher.

Pour sortir de détention, Aminata Diallo a dû verser une caution de 30.000 euros.

Le contrôle judiciaire prononcé initialement par le juge des libertés et de la détention prévoit qu'elle vive chez son père à Grenoble, sa ville de naissance, avec un pointage hebdomadaire au commissariat et une interdiction de contacts avec les joueuses et le club du PSG.

Considérée comme la commanditaire de l'agression de Kheira Hamraoui en novembre 2021 à Chatou (Yvelines), Aminata Diallo, poursuivie pour violences aggravées et association de malfaiteurs, nie toute implication dans cette affaire.

Outre Aminata Diallo, cinq hommes soupçonnés d'avoir participé à l'agression de Kheira Hamraoui sont mis en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs.

Quatre d'entre eux ont désigné Aminata Diallo comme "la commanditaire des violences, destinées à lui permettre d'occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir", selon le parquet de Versailles.

Un de ces quatre hommes a reconnu avoir donné des coups, les trois autres indiqué avoir été présents sur les lieux de l'agression.

Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui avait été agressée à coups de barres de fer et frappée aux jambes par deux hommes, devant Aminata Diallo, alors que les deux joueuses rentraient ensemble en voiture d'un dîner d'équipe.

Dans la foulée de l'agression, Aminata Diallo avait été placée une première fois en garde à vue avant d'être relâchée sans poursuite.

Son ancien club, le Paris Saint-Germain, s'est constitué partie civile dans cette affaire.