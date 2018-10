Affaire Khashoggi: des ONG réclament une enquête internationale de l'ONU

Les ONG Amnesty International, Human Rights Watch, Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, ont réclamé jeudi l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

"La Turquie devrait faire appel à l'ONU pour lancer une enquête crédible et transparente", a déclaré Robert Mahoney, un des responsables du Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, lors d'une conférence de presse conjointe au siège des Nations unies.

L'enquête devrait permettre de déterminer les circonstances de la disparition du journaliste saoudien et de son possible meurtre. Son objectif devrait être d'identifier quiconque sera responsable d'avoir ordonné, planifié et exécuté une opération liée à cette affaire, estiment ces ONG.

Jusqu'à présent, les appels dans le monde à une enquête portent sur des investigations indépendantes et transparentes, mais sans évoquer la nécessité qu'elle soit internationale.

"L'implication de l'ONU serait la meilleure garantie contre les tentatives d'épargner l'Arabie saoudite ou de mettre le dossier sous le tapis pour préserver des liens d'affaires juteux avec Riyad", estiment ces ONG.

"Si l'ONU est vraiment mobilisée pour combattre l'impunité face aux crimes visant des journalistes, alors elle devrait être engagée pleinement dans l'une des affaires les plus choquantes et extrêmes de ces dernières années en prenant en charge l'enquête", a estimé Christophe Deloire de Reporters sans frontières.

"Seule l'ONU a la crédibilité et l'indépendance requises pour dévoiler ceux qui sont derrière la disparition forcée de Khashoggi et les en rendre responsables", a abondé le directeur de Human Rights Watch, Louis Charbonneau.

“Si le gouvernement saoudien n'est pas impliqué dans ce qu'il est advenu à Jamal Khashoggi, alors il a le plus à gagner à voir une enquête impartiale de l'ONU déterminer ce qui s'est passé", a estimé Sherine Tadros, une responsable d'Amnesty International.

Jamal Khashoggi a disparu après être entré le 2 octobre dans le consulat saoudien d'Istanbul.

L'Arabie saoudite a démenti toute implication dans cette disparition.