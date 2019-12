Affaire Kulik: le père d'Elodie pleure sa fille, "la gentillesse personnifiée"

"Elle avait tout ce que ces monstrueux tueurs n'avaient pas": le père d'Elodie Kulik, violée et tuée en 2002, a dressé mercredi le portrait de sa fille, la "gentillesse personnifiée", et a blâmé les "ignobles bourreaux" que sont à ses yeux Willy Bardon, sur le banc des accusés, et "sa bande".

En costume-cravate gris, Jacky Kulik s'est avancé à la barre devant la cour d'assises de la Somme et a lu ses notes.

"Je regrette, avec sincérité, qu'il ait participé au viol et au massacre de ma fille", a-t-il lancé, en parlant de Willy Bardon, avec le portrait d'Elodie, morte à 24 ans, posé au sol face aux jurés.

Depuis 18 ans, "je ne dors presque plus la nuit", "revoyant le corps calciné de ma fille", a-t-il poursuivi, assurant qu'il se sentira soulagé quand Bardon rejoindra "la prison" et "croupira" au "fond d'une geôle".

Entre longs silences, sanglots et "rage", Jacky Kulik a rappelé la "période difficile, comme la bande sonore" -où l'on entend les cris d'effroi d'Elodie dans un appel au secours- au moment où il était au chevet de son épouse, "dans un coma neurologique après sa tentative de suicide" en 2002 et morte en 2011.

"En tuant Elodie, Bardon et sa bande m'ont tuée Rose-Marie", a-t-il déclaré, disant "ne pas croire" à la sincérité de Willy Bardon, qui maintient qu'il n'a pas participé aux crimes, "ni aux témoins de pacotille qu'il nous a présentés".

"Je sais pourquoi ils (certains proches de Bardon) n'ont pas reconnu la voix" de Bardon, a-t-il encore avancé, avant d'être coupé par la présidente, lui demandant d'"éviter de faire référence" à une "éventuelle" culpabilité.

"Le respect, contrairement à lui, c'est quelque chose que je connais", a-t-il ajouté, dénonçant "l'omerta" qui règnerait dans l'Aisne autour de cette enquête.

Il a ensuite décrit Elodie, qui avait fait des études de droit et dirigeait une agence bancaire à Péronne au moment où elle a été tuée, comme étant "la gentillesse personnifiée, agréable", "délicate", "enjouée".

"Elle connaissait la réussite et aussi le talent, ou plutôt des talents", a-t-il encore dit, se remémorant sa "voix".

"Une voix que ces ignobles bourreaux ont fait taire à jamais (...) Elle avait tout ce que ces monstrueux tueurs n'avaient pas, c'est pour ça qu'ils l'ont tuée", a-t-il encore lâché.