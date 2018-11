Affaire Théo à Lens: la justice enquête désormais pour homicide volontaire

La justice enquête désormais pour homicide volontaire dans l'affaire du jeune Théo, adolescent de 14 ans retrouvé mort début novembre dans un local industriel désaffecté à Lens (Pas-de-Calais), cinq mois après sa disparition, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Béthune.

"Le fait de saisir un juge d'instruction sur la base d'un homicide volontaire, qui reste encore à démontrer totalement mais vers lequel on s'oriente à l'heure actuelle, permet de disposer de davantage de prérogatives légales, d'un pouvoir de coercition", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Béthune, Philippe Peyroux, confirmant une information du Parisien.

"Le juge (d'instruction) et la police judiciaire pourront ordonner le placement en garde à vue de personnes dès qu'on aura des éléments complémentaires", a-t-il ajouté.

Le juge était jusqu'alors saisi d'enlèvement et séquestration et, parallèlement, la police judiciaire menait une enquête pour rechercher les causes de la mort, a rappelé le magistrat.

Des analyses ont eu lieu, "certaines n'ont rien donné, d'autres n'ont pas pu être conduites et il en reste en cours".

L'adolescent de 14 ans avait disparu dans la nuit du 26 au 27 mai: revenu chez lui vers 05H30 après une soirée dans une boîte de nuit, il avait ensuite raccompagné un de ses amis jusqu'à son domicile. Il n'est jamais rentré chez lui.

Le 2 novembre, un groupe de jeunes qui visitaient le site difficile d'accès d'une ancienne boulangerie industrielle désaffectée à Lens, à quelques dizaines de mètres du domicile de Théo, ont découvert dans l'une des pièces le corps de l'adolescent.

Selon une source proche du dossier, d'importantes fractures ont été relevées notamment sur son crâne, compatibles à la fois avec une chute et des coups.

"La piste criminelle est l'hypothèse sur laquelle on travaille de manière forte", a ajouté cette source, ajoutant que le téléphone portable et le portefeuille de l'adolescent avaient été retrouvés "éloignés de plusieurs mètres du corps".

Si beaucoup de personnes avaient été entendues librement pendant les cinq mois de disparition de Théo, il n'y a "pas eu de garde à vue depuis la découverte du corps".

Samedi, le stade Bollaert-Delelis avait rendu hommage à l'adolescent lors du match entre le RC Lens et Grenoble. Devant la boulangerie désaffectée où son corps a été retrouvé, des fleurs et des petits mots de ses amis ont été déposés.