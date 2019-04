Affaire Troadec: reconstitution cruciale dans la maison du crime

Comment les quatre membres de la famille Troadec ont-ils été tués à leur domicile à Orvault, près de Nantes, dans la nuit du 16 février 2017 ? Cette question sera au cœur de la reconstitution qui se jouera lundi soir en présence d'Hubert Caouissin, assassin présumé de la famille.

Avec "le dossier Troadec c'était évident qu'il y aurait un jour ou l'autre une reconstitution de ce qui s'est passé dans la maison d'Orvault", confie à l'AFP Loïc Cabioch, l'avocat de Lydie Troadec, compagne du suspect, elle-même mise en examen pour "modification de l'état des lieux d’un crime" et "recel de cadavres" dans cette affaire.

Sous contrôle judiciaire, elle n'a pas été convoquée sur les lieux.

Seul Hubert Caouissin, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, sera extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Nantes en début de soirée pour être conduit dans la demeure des Troadec, une maison pavillonnaire blanche placée sous scellés, dans un quartier résidentiel d'Orvault, dans l'agglomération nantaise.

Le suspect devra répéter les gestes qui l'ont conduit, il y a deux ans, à tuer son beau-frère Pascal Troadec, son épouse Brigitte, 49 ans, ainsi que leurs enfants Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans).

La reconstitution va "nous permettre de visualiser les lieux" et "d'éclairer la compréhension des faits matériels", a déclaré Patrick Larvor, l'un de ses avocats. Elle s'étalera dans la nuit de lundi à mardi afin de retrouver des conditions de luminosité semblables à celles de l'époque des faits.

- Meurtres prémédités ? -

Cette étape de l'instruction s'annonce cruciale au regard des zones d'ombre du dossier, à commencer par le caractère prémédité des faits, thèse soutenue par la partie civile mais réfutée par M. Caouissin. Cet ancien ouvrier d’État de l'arsenal de Brest, sans antécédent judiciaire, a affirmé avoir tué ses victimes avec un pied de biche subtilisé au père de famille le soir du drame.

"Le but est d'abord de vérifier que les déclarations du suspect sont compatibles avec la matérialité des lieux, la disposition des pièces et qu'elles le sont aussi avec ce qu'ont pu établir les experts" notamment ceux en morphoanalyse, indique Me Cabioch.

Comment s'est-il introduit dans le pavillon ? Dans quel ordre se sont déroulés les événements ? Que disent les nombreuses traces de sang relevées sur place ? Autant d'interrogations qui s'ajoutent à un dossier s'apparentant à un puzzle aux pièces manquantes: mobile flou sur fond de guerre d'héritage, arme du crime volatilisée, corps des victimes transportés, démembrés puis disséminés à plus de 240 km du lieu des faits, empêchant les enquêteurs de définir avec certitude la cause des décès.

Car le second volet du drame s'est joué loin d'Orvault, dans la propriété du suspect à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère) où il a avoué avoir fait disparaître les corps, en les brûlant dans un four ou en les enterrant sur son terrain.

Des morceaux de corps avaient été découverts peu après les faits. Mais d'autres parties, notamment les crânes des victimes, demeurent introuvables malgré le transport d'Hubert Caouissin sur les lieux le 12 mars, puis de nouvelles fouilles début avril dont les enquêteurs sont revenus bredouilles.

La reconstitution ne résoudra pas à elle seule les nombreuses énigmes de l'affaire, mais elle s'annonce comme un épisode important de l'instruction qui se rapprochera ainsi un peu plus de sa fin, laissant présager un renvoi devant les assises en 2020.