Afghanistan : l’Union européenne se donne-t-elle vraiment les moyens d'accueillir les réfugiés afghans?

"J'appelle tous les Etats qui ont participé aux missions en Afghanistan, les Européens et les autres, à accorder des quotas d'accueil suffisants (...) pour que collectivement, nous puissions venir en aide à ceux qui ont besoin de protection ». Lors de sa visite de la base militaire accueillant les employés afghans de l’Union Européenne, le 20 août, à Torrejón de Ardoz (nord-est de Madrid) en Espagne, Ursula von der Leyen en a profite pour délivrer un discours invitant les dirigeants européens à tendre la main vers ceux qui essaient de fuir le chaos afghan. Des moyens budgétaires ont même été suggérés pour inciter les pays qui aideraient « des réfugiés à s'installer sur leur territoire. »

Avec sa base de Torrejón de Ardoz, l’Espagne devient la nouvelle porte d'entrée des collaborateurs afghans des institutions de l'Union européenne mais aussi de l'OTAN. Alors que seuls 150 d'entre eux sont arrivés avec leurs familles, on pourait estimer 400 collaborateurs actifs au total. « Mais le nombre des Afghans qui ont travaillé avec nous au cours de ces 20 années est beaucoup plus important, » a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.



"Ils arrivent en Espagne et de là, ils vont dans d'autres pays qui leur offrent des visas", a déclaré M. Albares, le chef de la diplomatie espagnole. Il n'a rien dit des employés afghans de l'OTAN. Il a assuré que "pratiquement tous les pays de l'UE" avaient accepté cette formule et s'étaient engagés à accueillir une partie de ces réfugiés, mentionnant notamment l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Alors qu’on ignore à ce jour combien de pays européens sont engagés à accueillir des réfugiés afghans, la politique d’immigration de l’UE de cette dernière décennie vient relativiser l’apparente hospitalité des annonces des hauts responsables européens.

« Flux migratoires irréguliers » et retours forcés

Parmi les premiers pays à se proposer un accueil aux rescapés afghans, le Canada a rapidement annoncé via le compte Twitter de Justin Trudeau, qu’il serait prêt à « élargir son programme de réinstallation à 20 000 Afghans » et à « accélérer le traitement des demandes ». Quelques jours après, le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’Union européenne, a annoncé à son tour l’accueil de 20 000 réfugiés « à long terme ».

L’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers. Emmanuel Macron, président de la République française

En comparaison, la chancelière allemande Angela Merkel, a, elle, fait preuve de la plus grande prudence à 6 semaines des élections législatives allemandes, et s’est dit ouverte à un accueil « contrôlé » de réfugiés « vulnérables ». Emmanuel Macron a, lui, livré une allocution largement critiquée à la télévision française le 16 août, avançant que « l’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers. »



Si les réactions européennes dénotent d’autres pays, la politique migratoire de plusieurs États membres étaient de la plus grande fermeté envers les réfugiés et demandeurs d’asiles afghans, il y a encore peu. Le 5 août, les gouvernements belge, danois, allemand, grec, néerlandais et autrichien avaient demandé à l'exécutif européen de plaider auprès de Kaboul pour maintenir les rapatriements de migrants afghans.



Dans une lettre adressée à la Commission européenne, les États affirmaient que « l'arrêt des retours envoie un mauvais signal et est susceptible de motiver encore plus de citoyens afghans à quitter leur domicile pour l’UE ». Le gouvernement de Kaboul avait cependant appelé en juillet les pays européens à cesser durant les trois prochains mois d'expulser des migrants afghans. Seuls, la Suède et la Finlande avaient alors suspendu ses renvois vers l’Afghanistan.

Des murs en Grèce et en Turquie

Début août, la Grèce a déclaré avoir entrepris et terminé la construction d’un mur de 40km dans la région d’Evros, le long de sa frontière avec la Turquie, ainsi que l’installation d’un système de surveillance. Le but, selon le Guardian, étant « d’empêcher d’éventuels demandeurs d’asile de tenter de rejoindre l’Europe après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans ».

Un policier patrouille aux abors du mur le long de la rivière Evros, à côté du village de Poros en Grèce. AP/Giannis Papanikos

Le ministre grec de la Protection des citoyens, Michalis Chrisochoidis, a ainsi annoncé que son pays mettait tout en place pour « empêcher la même scène d’il y a 6 ans, de se répéter » en faisant référence à l’afflux de migrants syriens en 2015. « Nos frontières resteront sécurisées et inviolables », a-t-il ajouté.



Aux portes de l’Europe, la Turquie a aussi entrepris une construction similaire dès 2017, en pleine région montagneuse, à sa frontière avec l’Iran. La construction d’un mur de près de 300 kilomètres s’est accélérée après l’annonce du retrait américain d’Afghanistan et il est désormais en partie érigé. 156 kilomètres sont déjà sortis de terre, assortis de tours de contrôle, de radars et de gardes-frontières.

Le ministre de la Défense turc Hulusi Akar vérifie le mur à la frontière turco-iranienne, érigé pour empêcher les flux migratoires d'Afghans depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, le 15 août 2021. AP

Le président turc avait à l’époque motivé son projet pour "arrêter complètement" les entrées illégales sur le territoire turc. Le 21 août, il a appuyé son propos en soutenant que son pays ne pourrait supporter "un fardeau migratoire supplémentaire", provenant cette fois d’Afghanistan.



Par ailleurs, le chef d’Etat turc a demandé de réviser avec Bruxelles l’accord migratoire de 2016, qui prévoyait que la Turquie accueille les migrants venus de Syrie en échange de 6 milliards d’euros. Depuis, Ankara reproche régulièrement à l'UE de ne pas entièrement respecter cet accord, concernant son accélération du processus d'adhésion à l'UE et la libre circulation des citoyens turcs.

L'externalisation du contrôle migratoire européen vers des pays tiers a été maintes fois dénoncé par des associations de défense des droits humains, comme "un transfert de responsabilité" qui s'avérerait "une menace pour les droits humains des migrants." Selon les chiffres officiels, la Turquie accueille déjà 120.000 réfugiés afghans, ainsi que 300.000 migrants afghans en situation irrégulière.

