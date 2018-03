Afrique du Sud: la source de la listÃ©riose enfin trouvÃ©e

Les autorités de l'Afrique du Sud, qui connaît depuis plus d'un an la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde, ont annoncé dimanche avoir enfin identifié la source de cette contamination qui a fait 180 morts depuis janvier 2017.



Depuis cette date, près de 950 cas ont été déclarés, a précisé l'Institut national des maladies contagieuses.



Mais le ministre de la Santé Aaron Motsoaledi a annoncé dimanche dans un communiqué que les autorités avaient enfin trouvé d'où provenait le problème.

"Nous pouvons confirmer que la source de cette épidémie est une usine alimentaire, appartenant à la compagnie Enterprise située à Polokwane", dans le nord-est du pays.



L'ensemble des produits sortant de cette usine vont être rappelés, et "nous conseillons au public d'éviter tous les produits cuisinés contenant de la viande", a ajouté le ministre.



Enterprise n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.



La listériose, causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer.



La maladie a une période d'incubation de trois semaines, ce qui rend difficile de déterminer son origine.



La plupart des cas, touchant principalement des enfants, étaient survenus dans la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg et Pretoria, avec d'autres cas dans les provinces du Cap occidental et du Natal.



Les Nations unies avaient qualifié cette épidémie de plus étendue jamais enregistrée dans le monde. Suspension des importations de viande

Plusieurs pays d'Afrique australe ont suspendu partiellement lundi leurs importations de viandes prêtes à consommer provenant d'Afrique du Sud et rappelé les produits incriminés après l'identification des sources de contamination de la pire épidémie de listériose au monde, qui a fait au moins 180 morts dans ce pays.



Le Mozambique a décidé de suspendre avec effet immédiat les importations de salamis, saucisses de Francfort et autres jambons produits en Afrique du Sud.

"Nous travaillons avec tous les restaurants, hôtels... pour récupérer ces produits" qui seront brûlés, ont ajouté les autorités mozambicaines.



La Namibie a suspendu les importations de ces mêmes produits provenant des deux sociétés incriminées, Enterprise Foods et Rainbow Chickens.



Le Botswana a quant à lui rappelé ces articles "avec effet immédiat" et la Zambie appelé les supermarchés sud-africains opérant sur son territoire à retirer de leurs étals les produits montrés du doigt.



Dimanche, les autorités sud-africaines avaient annoncé avoir enfin identifié la source de contamination de la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde, la société Enterprise Food en Afrique du Sud.



La bactérie qui provoque la listériose a également été identifiée dans un échantillon provenant de l'une des usines sud-africaines de Rainbow Chickens, selon le ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi.



Depuis janvier 2017, la listériose - causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, et peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer - a fait au moins 180 morts en Afrique du Sud. Un total de 948 personnes l'ont contractée.



Les personnes les plus vulnérables sont notamment les prématurés et les femmes enceintes. Lundi, Lawrence MacDougall, le PDG de Tiger Brands, qui possède Enterprise Foods, a estimé qu'"il n'y avait pas de lien direct entre les décès" et les produits de sa société incriminés. "Nous sommes extrêmement vigilants et prudents. Nous rappelons tous nos produits provenant de nos deux usines" concernées, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.



En 2017, les produits de la marque Enterprise représentaient 28,2% des ventes de viandes transformées en Afrique du Sud pour un marché de 6,2 milliards de rands (4,2 milliards d'euros).



Des consommateurs en colère se sont rassemblés lundi devant des usines Enterprise Food en Afrique du Sud. "Je suis ici pour qu'on me rembourse (...). Je ramène tous les articles d'Enterprise parce que j'ai entendu à la télévision hier soir qu'on devait ramener les produits", a expliqué un consommateur, Bongani Mavuso.