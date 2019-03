Agnès Varda: télés et radios bousculent leurs programmes pour des hommages

Radios et télévisions bousculent leurs programmes pour rendre hommage à la cinéaste Agnès Varda, seule représentante féminine de la Nouvelle vague, décédée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Arte, qui a coproduit bon nombre de ses documentaires dont le dernier en date "Varda par Agnès", diffuse ce documentaire en deux parties ce vendredi soir à 22h35.

Dimanche matin à 9H30, ce sera le film emblématique de la Nouvelle Vague "Cléo de 5 à 7" puis "Sans toit, ni loi", qui valut à Sandrine Bonnaire le César de la meilleure actrice, lundi 1er avril à 13h35.

De nombreux autres programmes sont mis à disposition sur le site d'Arte.

Sur Canal+ Cinéma et MyCanal, les téléspectateurs pourront retrouver vendredi à 20H50 le documentaire qu'elle a réalisé avec le street artiste JR "Visages, villages", récompensé par un Oscar.

France Télévisions prépare une programmation spéciale sur ses antennes et a d'ores et déjà mis en ligne sur son site France.TV, une émission de "Télématin", un numéro de "Stupéfiant" et une édition de "C à Vous" avec la cinéaste.

Côté radio, France Inter lui rend hommage vendredi avec une émission spéciale à partir de 18H et un "Téléphone sonne" où les auditeurs sont invités à raconter leur "Agnès Varda", puis avec une rediffusion de l'émission de Laure Adler "L'Heure Bleue" consacrée à la cinéaste.

Sur France Culture, les auditeurs pourront réécouter une masterclass de la réalisatrice samedi à 14H et l'émission La Dispute de vendredi soir lui est consacrée.

TSF Jazz rediffuse de son côté à 20H un JazzFan spécial où Agnès Varda parlait de sa playlist idéale.