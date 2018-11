Agression de pompiers à Ajaccio à Noël 2015: de 6 à 30 mois de prison requis

Des peines de 6 à 30 mois de prison ont été requises mardi à l'encontre de six hommes pour des violences, notamment sur des pompiers, le 24 décembre 2015 à Ajaccio, des faits qui avaient donné lieu à des manifestations ponctuées de slogans antimusulmans.

Intervenant pendant la nuit de Noël dans le quartier populaire des Jardins de l'Empereur, un camion de pompiers avait été caillassé par plusieurs dizaines d'hommes cagoulés et armés de gourdins et de clubs de golf criant, selon les témoignages des sauveteurs, "Corses de merde, vous n'êtes pas chez vous". Deux pompiers et un policier avaient été blessés. Des actes de vandalisme avaient déjà été commis dans la journée, notamment dans la cour d'une école du quartier.

Quatre de ces six majeurs, sont jugés devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour ces violences aggravées ou complicité de violences aggravées et les deux autres, pour intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement et destruction du bien d'autrui. Tous ont clamé leur innocence concernant les violences, certains reconnaissant la participation au feu qui a endommagé l'école.

Trois autres personnes, mineures au moment des faits, doivent être jugées devant le tribunal pour enfants. Les six prévenus ont accusé l'un de ces mineurs d'être l'auteur des violences vis-à-vis des pompiers.

La procureure adjointe Delphine Arrighi, dont l'accusation repose sur les témoignages des trois mineurs qui n'ont pas été entendus mardi, a requis des peines différentes pour chacun des prévenus "en tenant compte de leur casier judiciaire", assorties pour chacun d'une interdiction de détention d'arme pendant cinq ans. Pour la peine de six mois d'emprisonnement, 180 heures de travaux d'intérêt général ont également été requises.

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pour les violences, dénonçant un dossier vide de preuves.

Maitre Antoine Vinier-Orsetti, avocat de deux des prévenus, a ainsi dénoncé auprès de l'AFP des "réquisitions au faciès": "Comme on n'est pas totalement parvenu à démontrer la culpabilité, on requiert a minima pour essayer d'arracher une condamnation".

La décision est attendue le 4 décembre.

Au lendemain de ces incidents, le 25 décembre 2015, des centaines de personnes avaient dénoncé ces violences devant la préfecture d'Ajaccio. Des manifestants s'étaient ensuite rendus aux Jardins de l'Empereur et dans d'autres quartiers à forte population maghrébine, scandant pour certains "les Arabes dehors". Des déprédations avaient été commises, sans faire de victime, notamment dans une petite salle de sport servant aussi de salle de prière pour les musulmans. Plusieurs actes antimusulmans ont depuis été commis dans l'île.