Agression en Russie: les footballeurs Mamaev et Kokorin placés en détention pour deux mois

L'international russe Pavel Mamaev et l'attaquant du Zenith Saint-Pétersbourg Alexander Kokorin ont été placés jeudi en détention provisoire pour deux mois après les agressions dont ils sont accusés et qui ont suscité l'outrage en Russie.

Un tribunal russe a ordonné le placement en détention jusqu'au 8 décembre des deux footballeurs dans l'attente de leur procès pour "hooliganisme", crime pour lequel ils risquent jusqu'à cinq ans de prison, ont rapporté les agences russes.

Les deux joueurs se sont excusés lors de l'audience au tribunal pour leur comportement lors de leur virée nocturne lundi, qui s'était achevée dans la violence.

"J'ai honte auprès des supporters et du club. Je demande pardon pour mes actes indignes", a déclaré Alexander Kokorin, cité par l'agence TASS.

"Je tiens à m'excuser une fois de plus publiquement auprès des victimes pour mes actes scandaleux et je suis prêt à réparer le préjudice moral et matériel subi. Je n'aurais pas dû faire ça", a pour sa part affirmé Pavel Mamaev.

Les deux joueurs avaient été placés en garde à vue mercredi soir après s'être présentés d'eux-mêmes à la police, qui avait menacé de lancer un mandat d'arrêt contre les deux hommes, restés invisibles pendant un jour et demi après les agressions.

La Première Ligue russe (RPL) a réclamé une suspension à vie, sur le territoire russe, pour les deux internationaux.

Ils s'étaient notamment attaqués à un haut fonctionnaire du ministère russe du Commerce dans un café du centre-ville de la capitale russe.

Les images de vidéosurveillance montrent Denis Pak être frappé au visage avec une chaise par Alexander Kokorin et Pavel Mamaev en venir aux mains avec un autre homme. Quelques minutes plus tôt, les deux hommes et leur entourage avaient passé à tabac en pleine rue le chauffeur d'une présentatrice de télévision.

La gravité des faits est renforcée par les insultes racistes que les deux joueurs auraient lancé à Denis Pak, d'origine coréenne, selon les déclarations de son avocat. L'affaire est remontée jusqu'au Kremlin dont le porte-parole, Dmitri Peskov, a dit mardi avoir visionné ces "images assez désagréables".

Krasnodar a promis de mettre fin au contrat de Mamaev, assurant qu'il recevrait "toutes les sanctions possibles", tandis que le Zenit Saint-Pétersbourg s'est dit "dégoûté" par le comportement d'Alexander Kokorin.

Pavel Mamaev et Alexander Kokorin n'en sont pas à leur première polémique. En juillet 2016, la très arrosée et très chère soirée d'anniversaire qu'ils avaient organisée dans une boîte de nuit de Monaco, quelques jours après la piteuse élimination de la Russie de l'Euro-2016, leur avait valu une suspension.