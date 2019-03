Agression à la prison de Condé: Hanane, jeune femme "naïve" et "manipulée"

"Elle était naïve, il l'a manipulée": à Illzach, près de Mulhouse où vivait la compagne du détenu radicalisé Michäel Chiolo, les voisins étaient sous le choc mercredi après la mort de la jeune femme dans un assaut du Raid à la prison de Condé-sur-Sarthe.

Mercredi après-midi, dans cette rue tranquille de la cité haut-rhinoise, la maison des parents de Hanane AboulhanBara, 34 ans, garde les volets clos. La veille au soir, leur domicile a été perquisitionné et plusieurs membres de la famille ont été entendus par la police, sans que rien ne soit retenu contre eux.

La nouvelle de la mort de la jeune femme a créé la stupeur dans le quartier : "ça nous a mis une claque. (Hanane) était intelligente, d'une grande gentillesse et très cultivée (...) Elle était naïve, elle a été manipulée par" Michaël Chiolo, assure, sous couvert d'anonymat, une voisine qui dit l'avoir connue "au collège" d'Illzach, proche du domicile des parents.

"Nous les filles, on est fragiles, il suffit que quelqu'un nous bourre le crâne... Moi, je suis musulmane et dans notre religion, rien ne dit qu'il faut faire du mal à quelqu'un!", poursuit-elle.

Michaël Chiolo a poignardé mardi matin deux surveillants de la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe (Orne), une action qualifiée de "terroriste" par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Légèrement blessé, Chiolo a été interpellé mais Hanane, à ses côtés dans l'"unité familiale" de la prison, a été tuée lors de l'assaut du Raid donné dans la soirée.

Le détenu a expliqué qu'il entendait venger Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat meurtrier de Strasbourg le 11 décembre, abattu par la police deux jours plus tard.

- "Hordes de policiers" -

"On ne se venge pas à travers une femme!", s'exclame la voisine, pour qui le détenu radicalisé "a détruit une famille entière".

"J'ai croisé (Hanane) la semaine dernière, elle avait sa tenue musulmane (...) mais rien ne laissait paraître qu'elle allait faire quelque chose comme ça", renchérit la soeur de cette voisine, âgée elle aussi d'une trentaine d'année.

Les Aboulhana, une grande famille qui compte "cinq garçons et trois filles", sont "des gens sans histoire, ils vivent ici depuis au moins 25 ans et on n'a jamais eu aucun problème avec eux", témoigne, également sous couvert d'anonymat, une voisine de 80 ans qui vit dans la même rue "depuis 1969".

La vieille dame n'a relevé "aucun signe" de radicalisation chez Hanane Aboulhana, rien en tout cas qui puisse expliquer son terrible passage à l'acte au côté de son compagnon.

"C'était une famille discrète, plutôt amicale. Ils n'ont jamais été prosélytes", confirme Olivier Golly, 34 ans, qui habite "depuis 10 ans" la maison qui fait face à celle des Aboulhana.

Mardi soir, il a été témoin de la perquisition menée par les policiers : "Vers 19H45, on a vu la rue être cernée de policiers. Ils ont fait sortir la famille et les ont fouillés".

"Il y a eu une horde de policiers (...) au moins cinq véhicules banalisés, dont des vans, comme à la télé", confirme Katia Engelmann, 43 ans, qui vit quelques maisons plus loin.

Visiblement encore sous le choc, les deux soeurs qui ont connu Hanane au collège secouent la tête : "elle a eu un moment de faiblesse (...) Elle a eu une fin qu'elle ne méritait pas", lâche l'une d'elle. La seconde glisse amèrement: "on est musulmanes. C'est des faits comme ça qui salissent notre religion..."