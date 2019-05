Agriculture: la Hongrie mise sur la PAC pour contrer les effets du réchauffement climatique

Reboisement, irrigation: malgré ses divergences politiques profondes avec une partie de l'Europe, la Hongrie défend bec et ongle la politique agricole commune, sur laquelle elle compte pour financer des programmes de lutte contre l'intensification du réchauffement climatique dans le bassin des Carpates.

Dans la "grande plaine" hongroise qui s'étend jusqu'à la Roumanie, des remontées de nappes d'eau noient les cultures au printemps. En été, les récoltes grillent sur pied dans des sols craquelés par la sécheresse.

"Nous sommes la seule région d'Europe à avoir à la fois l'un des sols les plus riches, le tchernozium, cette terre noire riche en humus que l'on trouve aussi en Ukraine et en Russie, et l'un des plus pauvres, contenant les plus fortes teneurs en sel du monde" explique Joseph Zsembeli, directeur de l'institut de recherche agronomique de Karcag, dans le centre du pays.

"Et les précipitations baissent chaque année, il manque environ 200 millimètres d'eau par an", a-t-il dit devant l'Association des journalistes français de l'agriculture (AFJA). Le principal problème est de gérer les à-coups et les extrêmes, entre inondations et sécheresse, dans cette cuvette si parfaitement plate.

Avec des agriculteurs de la région, il a mis au point des techniques de travail du sol pour ralentir l'évaporation de l'eau en saison sèche et activer son assimilation lors des pluies.

Mihaly Kiss est l'un d'entre eux: "Nous devons travailler la terre moins profondément que dans le temps, de manière à ce qu'elle puisse accueillir l'eau quand il en tombe, et la retenir même s'il ne pleut plus pendant deux mois", dit cet exploitant de 300 hectares.

- Le climat bulgare des années 50-60 -

"Le climat que nous avons actuellement en Hongrie correspond à celui des années 50-60 en Bulgarie", située beaucoup plus au sud, résume le directeur général du centre de recherche agronomique national (NAIK), Csaba Gyuricza.

"Le bassin des Carpates appartient à une région qui souffre vraiment du réchauffement climatique, avec des répartitions de précipitations très inégales", ajoute le scientifique.

Pour faire face aux baisses de rendements d'orge d'hiver ou de colza qui ont chuté de 30 à 40% sur quelques décennies, la Hongrie souhaite agir sur les techniques de culture, réduire le gaspillage d'eau et utiliser des semences mieux sélectionnées, dit-il.

Pour maintenir et encourager les rendements agricoles, le pays a déjà augmenté de 30% sa consommation d'engrais et de 25% celle de pesticides entre 2013 et 2017, indiquent les statistiques du ministère de l'Agriculture.

La Hongrie, qui a hérité des régimes communistes de gigantesques structures de plusieurs milliers d'hectares, désormais privatisées, compte notamment investir dans un programme de plantations d'arbres: "de 20 à 30.000 hectares dans les deux à trois ans à venir", a précisé le ministre de l'Agriculture, Istvan Nagy.

"La Hongrie a un retard considérable en matière d'irrigation", a ajouté le ministre, et le pays "souhaite ajouter 100.000 hectares de terres irriguées en deux ans, aux 85.000 qui existent" sur les 5 millions d'hectares de terres arables dont il dispose.

"Nous avons gardé les tracés des canaux" construits sous le régime communiste pour drainer et irriguer, "mais ils ne sont pas suffisamment entretenus", dit-il, en souhaitant la mise en place de lacs réservoirs et de pompes.

- La PAC ne doit pas baisser -

"Il y a urgence", ajoute Istvan Jakab, président du premier syndicat agricole MaGOSz qui porte la voie des agriculteurs au plus haut niveau de l'Etat puisqu'il est aussi vice-président du Parlement. Les pertes dûes à la sécheresse dépassent 300 millions d'euros juste pour 2018, dit-il.

Pour lui, la future politique agricole commune, qui sera rediscutée après les élections européennes, "ne doit pas baisser" après 2021.

Du coup, la Hongrie se retrouve un allié en matière agricole d'une vingtaine de pays d'Europe, dont la France et l'Espagne alors qu'elle est par ailleurs critiquée par le Conseil de l'Europe pour ses violations des droits humains et ses campagnes anti-migrants qui "attisent la xénophobie", et mise en cause par des militants anti-corruption pour des attributions de terres à des proches du parti au pouvoir, Fidesz, du Premier ministre Viktor Orban.

Le ministre de l'agriculture a même souligné que "la France et la Hongrie oeuvrent de manière commune pour la PAC".

"La PAC est la politique la plus juste, car chaque centime d'euro contribue à ce que les citoyens européens aient accès à une nourriture saine et pas chère", a ajouté M. Nagy en souhaitant que les ressources agricoles européennes ne soient "pas utilisées à d'autres fins" que l'agriculture.