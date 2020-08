Ahlétisme: Warholm frôle le record du monde sur 400 m haies à Stockholm

Le Norvégien Karsten Warholm, double champion du monde du 400 m haies, a établi la 2e meilleure performance de l'histoire de sa discipline dimanche en 46 sec 87 à Stockholm.

Warholm améliore ainsi son propre record d'Europe (46.92 à Zurich en 2019) et échoue à seulement 9 centièmes du record du monde historique de l'Américain Kevin Young (46.78 en 1992).

Au coeur d'une saison tronquée à cause de la crise sanitaire (JO reportés, Euro annulé), et dans un stade vide de spectateurs, Warholm continue ainsi de porter toujours plus haut sa discipline, dans laquelle les chronos s'affolent depuis trois ans avec également l'Américain Rai Benjamin et le Qatarien Abderrahman Samba, absents dimanche.

Les Français Wilfried Happio (49.14) et Ludvy Vaillant (49.19) ont terminé 2e et 3e de la course, à plus de deux secondes du phénomène norvégien !