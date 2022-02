Ai Weiwei : l’artiste dissident chinois, héritier d’un "prince de la poésie"

Jeunesse dans les camps de travail du goulag chinois avec son père, Ai Qing

Avril 2011. L’artiste contemporain chinois et opposant du pouvoir, Ai Weiwei, est emprisonné et condamné à un isolement complet pendant plus de deux mois par les autorités chinoises. C’est là, il y a douze ans, qu’il commence à écrire son autobiographie "1 000 ans de joies et de peine" (2022, Buchet Chastel)."Je m’étais promis que si j'étais libéré, j'écrirais ce que je savais de mon père. Je dirais honnêtement à mon fils qui je suis, à quoi ressemble la vie, pourquoi la liberté est si précieuse", raconte l’artiste dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans ce livre l’artiste revient sur son parcours et celui de son père, le célèbre poète Ai Qing, qui fut en son temps victime des purges maoïstes.

Ai Weiwei tire son engagement de sa propre famille, marquée par une histoire tragique. Né 26 août 1957 à Pékin, dans le carcan des années Mao Zedong, il part en exil un an après avec sa famille dans la lointaine campagne de Shihezi. Il y reste pendant la Révolution culturelle, où 40 à 80 millions de Chinois sont tués par le Parti communiste chinois (PCC) entre 1966 et 1968. Le gouvernement cherche à implanter l'idéologie prolétarienne en liquidant l'idéologie bourgeoise.

Être envoyé dans un camp de rééducation politique m’a montré la réalité du pouvoir chinois



Ai Weiwei, artistes chinois et activiste des droits humains.

Son père Ai Quin, poète et intellectuel célèbre, en est une cible prioritaire. "Ce prince de la poésie chinoise était tout en haut de la liste de ces millions d’intellectuels victimes de la Révolution culturelle" explique Ai Weiwei dans une interview accordée au quotidien suisse 24 heures.



Dans le viseur du Parti communiste chinois, Ai Quin subit avec sa famille près de vingt ans de camps de rééducation. "Être envoyé dans un camp de rééducation politique m’a montré la réalité du pouvoir chinois", se confie Ai Weiwei dans un entretien accordé au site d’information suisse, Le Temps. "Nous avons vécu dans des conditions difficiles, littéralement dans un trou creusé à même le sol. Mais mon père a toujours été calme et pacifique, défendant son sens de l’esthétisme même lorsqu’il nettoyait les latrines du camp. Je ne m’en rendais pas compte en grandissant à ses côtés et je ne l’ai compris qu’en écrivant ce livre. Pour moi, mon père est un saint", détaille l'artiste contemporain.

L'art comme arme contre le totalitarisme chinois

"Etude de perspective", place de Tiananmen

© Ai Weiwei, 1993

Le début des ennuis avec le gouvernement chinois

Sur cette photo d'archive du 4 avril 2009, des anciens élèves de la New Middle School de Beichuan, détruite par le tremblement de terre du 12 mai 2008. Elizabeth Dalziel / AP

Le deuxième exil d’Ai Weiwei

Chargement du lecteur... ©RTBF/Sujet de Nora Khaleefeh

Son père est certainement sa plus grande inspiration. Il est aussi la raison qui l’a poussé à revenir de ses années à New-York, où il a vécu de 1980 à 1993. Dans un contexte difficile pour les artistes en Chine, Ai Weiwei avait décider de s’envoler pour étudier sa passion dans la prestigieuse école d'art : Parsons' School of Art. C’est là-bas qu’il tombe amoureux de l’œuvre radicale et libertaire de Marcel Duchamp, artiste français naturalisé américain qui guidera son travail durant toute vie. Les années sont heureuses pour l'artiste mais rien n'y fait, son père étant malade, il faut revenir.Et c'est justement lors son retour aux racines que le travail de l'artiste contemporain prend tout son sens. Installation, Sculpture, film, photo, etc. L'art d'Ai Weiwei devient un combat contre le totalitarisme chinois.Dans les années 90, il fait poser sa compagne dans une attitude provocatrice, au nez et à la barbe des soldats. Cette photo le fait connaître dans le monde entier. Cinq ans après, il prend en photo son doigt d’honneur à la place Tiananmen, à Pékin, lieu emblématique de luttes chinoises. Le premier d’une série intitulée "Étude de perspective."Son combat ne s’arrête pas aux clichés. Il le mène aussi sur Internet, en tenant un blog sur son compte Twitter, où il informe et enquête, tel un journaliste, sur les différentes affaires du pouvoir chinois.Parmi ces investigations, la plus célèbre reste celle réalisée à la suite du tremblement de terre du Sichuan en 2008. En cause, l’effondrement d’une école à l’origine de la mort de plusieurs milliers d’enfants, dont le chiffre reste longtemps masqué par les autorités chinoises. L’établissement scolaire public dans lequel ils se trouvaient n’aurait pas été construit aux normes, selon plusieurs médias chinois et internationaux. Alors que les autorités font tout pour faire taire les soupçons de corruption, l’artiste chinois de renommée internationale s’assigne une mission : comptabiliser et donner un nom aux enfants morts dans les écoles effondrées. N’en déplaise au Parti communiste chinois, il publie la liste.Ai Weiwei va payer cher ses créations et ses prises de positions. Depuis cette affaire, jusqu’à son arrestation en 2011, il est la cible de différentes intimidations. Dans une démarche artistique, il n’hésite pas à documenter ces arrestations, en les prenant en photo ou en vidéo et en les diffusant sur Internet. La plus connue reste celle où il sera frappé par un policier, à l’origine d’un séjour à l’hôpital. Son arrestation en 2011 sonne comme un long silence de 81 jours, pendant lesquels Ai Weiwei ne donne plus signe de vie. À son retour, l’artiste n’est plus en sécurité, il faut partir.C’est le deuxième exil de l’artiste chinois. Protégé par sa notoriété, il vit désormais au Portugal. Peu après son départ, son atelier de Pékin est détruit par le gouvernement de Pékin. Un symbole de plus du caractère subversif de l'œuvre d'Ai Weiwei.Malgré ces tentatives d’intimidations, l’artiste n’a pas dit son dernier mot. Depuis sa terre d’exil, il continue de pointer un doigt d’honneur au gouvernement chinois. Dernier exemple en date : sa participation il y a deux mois à l’inauguration d’un nouveau haut lieu d’art contemporain à Hong-Kong, où Pékin engage une répression drastique contre le mouvement pro-démocratie depuis 2019. Son doigt d’honneur à la place Tiananmen devait y être exposé. Sans appel, la célèbre photo est censurée. Un nouvelle façon pour l'artiste de mettre en lumière les méthodes du pouvoir chinois.