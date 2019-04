Air Cocaïne : la défense demande l'acquittement quasi-général

La défense a demandé jeudi à Aix-en-Provence l'acquittement de huit des neuf accusés de l'affaire "Air Cocaïne", s'indignant des carences d'une enquête hors-norme, au terme de sept semaines de procès.

La parole sera vendredi aux accusés, pour leurs derniers mots. Les six juges professionnels de la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône se retireront ensuite pour délibérer.

Jeudi, les avocats d'Ali Bouchareb que l'accusation a présenté comme le commanditaire d'un trafic de drogue transatlantique et contre lequel vingt cinq ans de réclusion ont été requis, ont mis un terme aux plaidoiries en demandant l'acquittement.

L'affaire avait éclaté au grand jour en mars 2013 avec la saisie d'un Falcon 50 chargé de 700 kilos de cocaïne sur un tarmac de la République dominicaine.

"L'affaire Air Cocaïne rend la justice folle. On vous instrumentalise ou on cherche à le faire", a lancé Me Frank Berton aux magistrats, leur demandant d'avoir le "courage" d'acquitter.

L'accusation contre M. Bouchareb, seul accusé à comparaître détenu et déjà connu pour des affaires de drogue, "ne s'appuie que sur des éléments déclaratifs", a souligné son confrère Me Philippe Scrève.

La procédure, "indigne", "pas juste et pas loyale", s'appuie principalement sur une poignée de témoins s'étant rétractés, ont-ils souligné, déplorant également des planches photo présentées dans des conditions douteuses, des PV lacunaires, ou encore la confiance accordée à la justice dominicaine.

"C'est très particulier la République Dominicaine... C'est un peu Tintin chez les Picaros. Vous n'aurez jamais de certitude sur ce qui a pu s'y passer, vous n'avez même pas de certitude que de la cocaïne a été saisie. Une juridiction française ne peut pas condamner comme cela", a tonné Me Scrève.

Jeudi soir, Me Jérôme Susini avait plaidé pour Frank Colin, le seul des neuf accusés à reconnaître une implication dans le dossier, mais qui assure avoir agi comme "agent infiltré". Le décrivant comme simple intermédiaire entre trafiquants et compagnie d'aviation, l'avocat a concédé ne pas pouvoir "accréditer la thèse" de son client, "un personnage déconcertant".

Pour assurer le train de vie de son ex-épouse, "une princesse roumaine", ce "crapeau de la cité Berthe", un quartier populaire du Var, "s'est compromis dans une entreprise qui l'a complètement dépassé", a-t-il plaidé, jugeant les douze ans requis à son encontre "disproportionnés".

Au total, de deux à vingt-cinq ans de prison ont été requis contre les 9 accusés. L'avocat général a demandé sept ans de prison contre Bruno Odos et Pascal Fauret les pilotes du Falcon 50.