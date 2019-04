"Air Cocaïne" : les accusés entre peur et confiance à l'heure du délibéré

"J'ai peur, mais je compte sur vous" : les neuf accusés du procès "Air Cocaïne" ont prononcé vendredi leurs dernières paroles avant le verdict de la cour d'assises spéciale.

Les cinq juges professionnels se sont retirés à 09H20 pour des délibérations qui devraient durer une bonne partie de la journée, après sept semaines d'audience à Aix-en-Provence.

Des peines allant jusqu'à 25 ans de prison ont été requises dans cette affaire de trafic de drogue en bande organisée, entre Saint-Tropez, les Caraïbes et Quito.

"J'ai peur, mais je compte sur vous pour enlever cette peur", a déclaré vendredi matin Pascal Fauret aux juges, la voix émue. Il avait été arrêté, avec son collègue Bruno Odos, en mars 2013 en République Dominicaine, alors qu'il s'apprêtaient à prendre les commandes d'un Falcon 50 chargé de 700 kilos de cocaïne en mars 2013 en République dominicaine.

La justice locale les a condamnés à 20 ans de prison, mais ils se sont enfuis clandestinement. Le ministère public a demandé sept ans de prison à leur encontre.

"Ce que j'ai entendu dans le réquisitoire", selon lequel les pilotes savaient que leur avion transportait de la drogue, "c'est pas ma vie. Ma vie, elle était dans les montagnes, les avions, avec ma femme et mes enfants. J'entends bien les revoir", a complété son ancien collègue Bruno Odos, en jean et pull gris.

"Avec Pascal (Fauret), on fait une belle paire ! J'espère qu'on va vite se séparer aussi", a-t-il ironisé, alors que les deux pilotes ne se sont jamais quittés depuis le début du procès.

- "Pas des mercenaires" -

Dans le secret des délibérations, les juges vont devoir faire le tri entre des centaines d'expertises, témoignages et interrogatoires, sept ans après la première de trois rotations transatlantiques suspectes d'un Falcon 50.

Au cours de son réquisitoire fleuve d'une dizaine d'heures, l'avocat général Marc Gouton a assuré n'avoir pas "l'ombre de l'ombre d'un doute" sur l'existence du trafic. Il estime que tous les accusés avaient conscience de participer à un trafic de drogue, prenant des précautions pour brouiller les pistes en changeant constamment les plans de vols par exemple, et ont continué de le faire après le premier des trois rotations suspectes.

Les pilotes "savaient" que l'avion transportaient de la drogue, a martelé le représentant du ministère public, convenant toutefois que ces anciens pilotes militaires, décorés, n'étaient "certainement pas (...) des mercenaires au service du crime organisé". Mais "ils ont été littéralement confits dans un système dont ils n'ont pas voulu sortir, ce postulat selon lequel le client est roi, qu'on ne peut rien savoir, qu'on ne doit rien savoir".

- "Tintin chez les Picaros" -

Les accusés eux, nient tous avoir participé sciemment au trafic, sauf un, Frank Colin, acteur-clé qui prétend être un "agent infiltré" et contre qui 12 ans ont été requis. La défense s'appuie sur l'absence de preuves matérielles ou les conteste.

L'enquête "empile des évènements tout à fait anodins de façon à ce qu'ils deviennent extraordinaires", a clamé l'avocat des pilotes Me Antoine Vey, quand son confrère Eric Dupond-Moretti a dénoncé une "justice détestable qui fonctionne à vide".

Pour les avocats d'Ali Bouchareb, le seul accusé à comparaître détenu, présenté comme le commanditaire des trois rotations suspectes entre Saint-Tropez, Punta Cana ou encore Quito, l'accusation n'est qu'une "construction intellectuelle" pour faire condamner leur client, mis en cause dans d'autres affaires de drogue.

"C'est très particulier la République dominicaine... C'est un peu Tintin chez les Picaros", a ironisé Me Philippe Screve, un des avocats d'Ali Bouchareb, contre qui la peine la plus lourde a été requise. "Vous n'aurez jamais de certitude sur ce qui a pu s'y passer, vous n'avez même pas de certitude que de la cocaïne a été saisie. Une juridiction française ne peut pas condamner comme cela".

Sept ans de prison ont été requis à l'encontre d'un collègue et du patron des pilotes, Fabrice Alcaud et Pierre-Marc Dreyfus, pour leurs "rôles complémentaires", et quatre ans contre un douanier complice, François-Xavier Manchet.