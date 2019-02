Air France-KLM perd 13% en Bourse après l'entrée de l'Etat néerlandais à son capital

L'action Air France-KLM piquait du nez mercredi à la Bourse de Paris après l'entrée surprise de l'Etat néerlandais au capital du groupe aérien à hauteur de 12,68%.

A 10H47, l'action s'effondrait de 13,59% à 11,01 euros.

L'Etat néerlandais est entré au capital pour renforcer son influence et "obtenir à terme une position équivalente à celle de l'Etat français", qui détient 14,3% du groupe, a expliqué le ministre des Finances Wopke Hoekstra lors d'une conférence de presse à La Haye.

Cette opération "est probablement positive pour la concurrence au sein du groupe (c'est-à-dire qu'elle met la pression sur Air France pour améliorer sa rentabilité) mais pourrait aboutir à une escalade de tensions, la compagnie devenant encore plus politique", soulignent les analystes de la Société Générale dans une note à leurs clients investisseurs.

"Le gouvernement néerlandais va maintenant demander une représentation au conseil d'administration", ajoutent-ils.

"Le fait que l''Etat néerlandais va continuer à acheter des actions (la participation actuelle de 12,7% est prévue de monter à 14%), pourrait soutenir le cours de l'action à court terme", selon eux.

L'opération est perçue d'un mauvais oeil par le gouvernement français, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, appelant mardi les Etats à se mêler "le moins possible" de la marche du groupe. Cette prise de participation s'est de plus faite sans informer le conseil d'administration ni le gouvernement français, a souligné le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire.

Une série de grèves chez Air France l'an dernier avait suscité l'inquiétude des Néerlandais sur la stabilité de la compagnie française. Les dirigeants de la branche néerlandaise avaient par ailleurs manifesté début février leur inquiétude quant au non-renouvellement du mandat du patron de KLM, Pieter Elbers et averti que le personnel pourrait faire grève.

Le 19 février, le conseil d'administration a proposé de reconduire M. Elbers dans ses fonctions en avril.