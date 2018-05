Air France-KLM: une prÃ©sidente non exÃ©cutive Ã©paulÃ©e d'une direction collÃ©giale

Le conseil d'administration d'Air France-KLM a nommé mardi présidente non-exécutive du conseil d'administration Anne-Marie Couderc, qui sera épaulée par un comité de direction collégial en attendant de trouver un successeur à Jean-Marc Janaillac, parti sur fond de conflit social.

Le comité de direction collégiale (CDC) "se composera de Frédéric Gagey, directeur général adjoint en charge des Finances d'Air France-KLM, qui fera fonction de directeur général du groupe, de Franck Terner, directeur général d'Air France, et de Pieter Elbers, président du directoire de KLM, tous deux faisant fonction de directeurs généraux adjoints groupe", a précisé le groupe dans un communiqué.

La gouvernance de transition "devra être la plus brève possible", précise le conseil, qui indique que son comité de nomination et de gouvernance a "lancé les recherches pour formuler des recommandations au conseil sur la gouvernance pérenne".

Les membres du conseil d'administration ont par ailleurs remercié "très chaleureusement Jean-Marc Janaillac pour son engagement au service du groupe et pour les résultats obtenus depuis sa prise de fonction en 2016, qui ont permis à Air France-KLM de retrouver le chemin de la réussite et de la croissance". Ils ont aussi regretté les grèves à répétition qui vont "fortement peser" sur les résultats financiers du groupe.

"S'agissant du conflit social en cours au sein d'Air France", le conseil a précisé que "le directeur général d'Air France n'a pas de nouveau mandat pour prendre des décisions qui remettraient en cause la stratégie de croissance" approuvée par le conseil.

M. Janaillac, à la tête du groupe depuis juillet 2016, avait mis son poste dans la balance lors d'une consultation du personnel sur un accord salarial prévoyant 2% d'augmentation immédiate et 5% sur 2019-2021.

Les résultats ont été publiés le 4 mai et aussitôt suivis par l'annonce de la démission du PDG: 55,44% des personnels d'Air France avaient voté contre le projet de la direction.