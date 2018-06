Air France: tous les vols assurés samedi malgré le préavis du syndicat Spaf

Air France assurera 100% de ses vols samedi malgré l'appel à la grève du Spaf, deuxième syndicat de pilotes de la compagnie aérienne, et seul membre de l'intersyndicale à avoir maintenu son préavis, a-t-on appris vendredi auprès de la direction.

Le mouvement n'aura "aucun impact" sur le programme de vols samedi, au premier jour d'une grève prévue jusqu'à mardi inclus, a indiqué à l'AFP la direction d'Air France, qui prévoit d'assurer "100%" de ses vols.

Lundi, l'intersyndicale de pilotes, personnels navigants commerciaux (PNC) et personnels au sol, qui a mené plusieurs journées de grève pour les salaires depuis février, avait annoncé qu'elle "suspendait" son préavis allant du 23 au 26 juin en attendant la nomination d'un nouveau PDG prévue mi-juillet.

Seul le Spaf a maintenu son appel à quatre journées de grève, en fustigeant l'attitude "totalement irresponsable du conseil d'administration et de la direction d'Air France", après "plus de trois mois de conflit" sur les salaires.

"On n'était pas loin d'un accord pour résoudre le conflit social en cours et on nous annonce dans une ultime provocation qu'on va changer les imprimantes et mettre cinq chambres de plus pour les pilotes...", avait dit son président, Grégoire Aplincourt, dénonçant des annonces "méprisantes".

Il faisait référence à la réunion du comité central d'entreprise, le 14 juin, au cours de laquelle la direction avait promis des "mesures" pour "améliorer le quotidien des salariés", mais sans faire d'annonce salariale.

"La menace de grève a permis de susciter (...) des négociations +OFF+" avec la direction ces dernières semaines, avait de son côté fait valoir l'intersyndicale pour expliquer la "suspension" du mouvement. Elle estime qu'une "sortie de crise est accessible avec une direction à la hauteur".

Selon diverses sources syndicales, la direction d'Air France a proposé lors de rencontres informelles 3% d'augmentation générale en 2018, puis 0,65% début 2019, contre 5,1% réclamés par l'intersyndicale.