A Ajaccio, des battues pour lutter contre la prolifération des sangliers

Sur l'artère principale de la ville, sur la plage, aux abords du tribunal ou des écoles, les sangliers sont partout à Ajaccio. Pour lutter contre cette prolifération et les dégâts occasionnés, des battues sont organisées, la dernière ayant eu lieu dimanche.

Dès 7 heures du matin, 11 chasseurs en tenue rouge phosphorescente dont quatre postés, deux lieutenants de louveterie pour les encadrer et cinq chiens ont pris position dans une zone boisée entre l'un des principaux établissements scolaires de la ville, le collège-lycée Laetitia, et l'ancien site de l'hôpital d'Ajaccio, rendant cette chasse de centre-ville délicate.

"Cette battue a eu lieu carrément à l'intérieur de la ville où il y a des poches de végétations relativement denses et il faut pouvoir tirer en toute sécurité, donc en aucun cas en direction d'une habitation, d'une route ou d'un endroit qui puisse causer un accident", a indiqué à l'AFP Antoine Paolini, lieutenant de louveterie chargé de cette battue administrative.

"Les animaux que nous sommes allés chercher posaient un problème de sécurité publique parce qu'ils descendaient dans des lieux urbanisés, jusqu'au lycée Laetitia", a-t-il expliqué.

Au total, "quatre sangliers ont été tués et un a pu s'échapper parce qu'il longeait la route et n'était pas tirable", a précisé M. Paolini.

Il s'agit de la quatrième battue administrative à Ajaccio et dans son immédiate périphérie depuis le début de l'année. Les trois précédentes s'étaient soldées par l'abattage de 25 bêtes dans différentes zones de la ville, a détaillé M. Paolini.

Si "la prolifération des sangliers en ville n'est pas nouvelle", note la mairie, "la récente crise sanitaire a accentué le phénomène, du fait de l'interdiction de chasse notamment, et les différents épisodes de confinement ont familiarisé l’espèce avec les centres-villes".

"Les hivers plus doux rendent ces animaux plus résistants aux maladies", ajoute la mairie qui pointe également "l'augmentation des quantités de déchets" qui offrent aux sangliers "une nourriture abondante et transforment les centres urbains en zones refuges pour ces animaux".

En 2022, 21 carcasses d'animaux ont été enlevées sur la voirie d'Ajaccio, contre 10 en 2021, précise la mairie.