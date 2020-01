Alaphilippe, Sagan et Evenepoel débutent leur saison à San Juan

Le Français Julian Alaphilippe, le Slovaque Peter Sagan et le Belge Remco Evenepoel débutent dimanche leur saison 2020 dans le Tour de San Juan, long de sept étapes et de près de 1000 kilomètres dans l'ouest de l'Argentine.

Pour Alaphilippe et Evenepoel, les duettistes de l'équipe Deceuninck qui avaient entamé la saison dernière dans la même course, c'est un bis repetita. D'autant qu'Alaphilippe, vainqueur de deux étapes, n'avait été devancé au classement général en 2019 que par le grimpeur colombien Winner Anacona.

"Cette épreuve, qui était la première de ma carrière pro, restera toujours spéciale pour moi", a déclaré Evenepoel, la sensation de l'année 2019, qui a fêté samedi son 20e anniversaire. "Nous essayerons d’avoir autant de succès que l’an passé." Avec l'avantage d'un contre-la-montre individuel de 15 kilomètres le troisième jour de course.

"Avec Julian et Remco, nous n'allons pas spécifiquement pour le classement général", annonce toutefois leur directeur sportif Davide Bramati, conscient que la course argentine représente surtout une mise en jambes en plein été austral, loin de la rigueur de l'hiver européen.

Principale course dans cette région du monde, le Tour de San Juan, dont la première édition a eu lieu en 1982, a remplacé en 2017 le Tour de San Luis, province voisine.

Vingt-quatre équipes, dont six du WorldTour (Bora, Cofidis, Deceuninck, Israël SN, Movistar, UAE Emirates), sont engagées. Avec, pour autres leaders, Sagan, le triple champion du monde vainqueur d'une étape l'an passé, les Colombiens Fernando Gaviria et Alvaro Hodeg pour les sprints, l'Italien Filippo Ganna en vue du "chrono", et, côté français, Guillaume Martin et Christophe Laporte.