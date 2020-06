Alex Ogou, réalisateur prophète en son pays après avoir quitté la France

Réalisateur de la série "Cacao" diffusée sur Canal+, Alex Ogou, 40 ans, couronné par de nombreux prix, a grandi en France mais a dû revenir dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, pour exprimer pleinement son talent.

"Invisibles", sa série diffusée sur la chaîne Canal+ Afrique et consacrée aux +microbes+, les enfants délinquants en Côte d'Ivoire, lui a valu un succès populaire et critique et a remporté de nombreuses récompenses (Prix de la meilleure série francophone au Festival de fiction de la Rochelle 2018, Nisa, Talent Awards).

Un niveau qu'il n'aurait sans doute pas pu atteindre en France, estime-t-il. "En France, en tant que Noir - comédien ou réalisateur - on a une espèce de parcours du combattant, pour ne pas dire une impossibilité. Qui a fait que si je voulais m'exprimer au nom de mon art ou d'un art porté par quelqu'un qui a la peau noire, (j'ai compris que) ca se passerait certainement mieux si j'étais chez moi", dit-il à l'AFP.

Parti de Côte d'Ivoire très jeune, il a été élevé à Marseille (Sud de la France) et le revendique régulièrement dans la conversation. C'est à Marseille qu'il a "vraiment découvert" le cinéma grâce à des ateliers le mercredi après-midi.

"Certains allaient aux sports, j'allais à ces ateliers. On nous montrait des films, on nous expliquait. J'ai pris une claque avec +Citizen Kane+," se souvient-il, évoquant outre Orson Welles, Alfred Hitchcock ou François Truffaut.

Comédien, il est repéré par le cinéaste marseillais Robert Guédiguian qui le fait tourner dans deux de ses films : "A la place du coeur" et "La ville est tranquille".

Il joue ensuite au théâtre tout en fréquentant les plateaux de cinéma et de télévision, se formant "à tous les métiers sur le tas".

"Comédien, directeur, producteur, cadreur", il travaille en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. "A un moment, j'ai eu envie de m'installer parce que j'ai vu qu'on avait nos histoires à raconter, qu'il y avait la place pour s'exprimer, même si on n'avait pas toutes les compétences sur place".

Ce retour coïncide avec l'émergence de la création impulsée par les chaines de télévision francophones qui recherchent des contenus africains.

"Il y a un écosystème qui se crée. Il y a une vraie dynamique qui se passe dans la sous-région. Le nerf de la guerre c'est l'argent. Donc, je veux rendre hommage à Canal+, (la chaîne francophone) TV5, (la télévision nationale ivoirienne) RTI... Les chaines et distributeurs ont compris qu'il fallait accompagner la narration africaine avec plus de moyens", explique Alex Ogou.

"Il y a l'engouement, l'intérêt... maintenant il faut accéder à une formation plus généralisée pour produire des choses plus qualitatives et plus durables", espère-t-il.