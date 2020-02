Algérie: 20 ans requis en appel contre Saïd Bouteflika et ses co-accusés

Vingt ans de prison ont été requis par le parquet contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika, deux anciens patrons du renseignement et une responsable de parti politique, rejugés en appel depuis dimanche en Algérie, selon des avocats.

Les quatre accusés, en détention depuis leur arrestation en mai 2019, ont été condamnés à 15 ans de prison en septembre pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'Etat par un tribunal militaire.

L'audience à huis clos a repris lundi matin devant la Cour d'appel militaire de Blida, à une cinquantaine de km au sud d'Alger, et la matinée a été principalement consacrée au réquisitoire, a indiqué à l'AFP Me Farouk Kessentini, avocat du général Mohamed Lamine Mediene, dit "Toufik".

Ce dernier dirigea durant 25 ans, jusqu'à son limogeage en 2015, le tentaculaire Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), structurellement rattaché à l'armée mais dans les faits véritable "Etat dans l'Etat".

Lundi matin, la défense de Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT, trostkiste) et proche de la famille Bouteflika, composée de neuf avocats, a aussi commencé à plaider et réclamé l'acquittement, a indiqué à l'AFP l'un de ces défenseurs, Me Boudjemaâ Guechir.

Dans le box aux côtés du général Mediene et Mme Hanoune, Saïd Bouteflika, 62 ans, fut l'influent conseiller spécial de son frère Abdelaziz durant ses 20 ans de présidence (1999-2019). Son pouvoir s'était renforcé, au point d'être considéré comme le "président-bis", à mesure que déclinait la santé du chef de l'Etat, victime en 2013 d'un AVC qui l'a laissé paralysé et aphasique.

Le 4e accusé, le général Athmane "Bachir" Tartag, ex-bras droit de "Toufik", à qui il avait succédé en prenant la tête de la Coordination des Services de sécurité (CSS), structure ayant remplacé le DRS démantelé, a comme la veille refusé de comparaître lundi.

Tous quatre sont accusés de s'être réunis en mars 2019 pour élaborer un "plan de déstabilisation" du haut commandement de l'armée qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika pour sortir de la crise née du "Hirak", puissant mouvement populaire de contestation du régime, apparu le 22 février.

Selon l'accusation, Saïd Bouteflika entendait s'appuyer sur les ex-patrons du renseignement pour limoger le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, jusque-là indéfectible soutien du chef de l'Etat qui l'avait nommé à ce poste en 2004.

Abdelaziz Bouteflika a finalement démissionné le 2 avril 2019, quelques heures après un ultimatum de l'état-major de l'armée demandant son départ "immédiatement".