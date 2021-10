Algérie: Abad (LR) déplore les "changements de pied" de Macron

Le patron des députés LR Damien Abad a déploré mercredi les "changements de pied incessants" d'Emmanuel Macron sur le terrain diplomatique, en particulier vis-à-vis de l'Algérie.

"Je partage un certain nombre de ses propos, il a raison quand il met la question des visas sur la table avec les pays du Maghreb", a souligné M. Abad sur Radio J à propos de la réduction drastique de l'octroi de visas par la France à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, qui selon Paris n'en font pas assez pour accueillir leurs ressortissants expulsés de France.

"Mais ce qui me dérange, ce sont les changements de pied permanents et incessants", a ajouté le député, prenant l'exemple de l'Algérie: M. Macron "a parfois vanté le FLN, il a dénoncé les crimes contre l'humanité de la colonisation, et aujourd'hui il parle de rente mémorielle" qui serait alimentée par le régime algérien.

M. Abad a réclamé "davantage de cohérence, de stabilité et de respect des uns et des autres", car "ces "changements (...) déboussolent pas simplement nos relations avec les autres mais aussi la diplomatie française en tant que telle, nos ambassadeurs".

Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés par le journal Le Monde accusant le système "politico-militaire" algérien d'entretenir une "rente mémorielle" sur le conflit en servant à son peuple une "Histoire officielle" qui "ne s'appuie pas sur des vérités".

Mardi, il a dit souhaiter trouver une voie d'"apaisement" dans cette crise diplomatique, louant ses bonnes relations avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.