Algérie : Mario Draghi à Alger pour fournir l'Italie en gaz

C'est la deuxième rencontre entre le chef du gouvernement italien et le président algérien depuis le début de l'année. Mario Draghi s'était en effet déplacé à Alger en avril dernier afin d'avancer sur la question de la fourniture de gaz.

Le président Mattarella s'était rendu à Alger au mois de novembre. En mars, c'est le ministre des Affaires étrangères Di Maio qui s'est déplacé.



Le président algérien Tebboune avait été reçu par le président Mattarella à Rome en mai dernier.

Visite officielle du président Tebboune à Rome, le 26 mai 2022, reçu au palais du Quirinal par son homologue italien. © AP Photo/Alessandra Tarantino

Cette fois-ci, le Premier ministre était accompagné d'une délégation importante de six ministres d'État. Faisaient partie du voyage Luigi di Maio, ministre des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur Luciana Lamorgese, de la Justice Marta Cartabia, de la Transition écologique Roberto Cingolani, des Infrastructures et de la mobilité durable Enrico Giovannini ainsi que la ministre de l'Égalité Homme-Femme et de la Famille Elena Bonetti.

Un "partenariat privilégié"

Le sommet "vise à confirmer le partenariat privilégié dans le secteur de l'énergie", selon les services du Premier ministre italien.



Comme l'a souligné le Premier ministre italien dans son allocution, l'Algérie est désormais devenu le premier fournisseur de gaz de l'Italie. Aurapavant, 45 % des importations gazières de l'Italie provenaient de Russie.

Réduire la dépendance au gaz russe

Plus de 60% du gaz consommé en Espagne provient de l'Algérie. Le gaz algérien couvre plus de 97% des besoins en gaz du Maroc. Et désormais, l'Algérie devient le premier fournisseur de gaz de l'Italie. © TV5MONDE

Les accords concerneront aussi la justice, les micro-entreprises et start-ups, la coopération industrielle, le développement durable et la protection du patrimoine culturel.Plusieurs pays se sont tournés vers l'Algérie pour réduire leur dépendance de la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine fin février.Alger a annoncé le 15 juillet, via l'agence officielle APS, qu'elle allait augmenter dès cette semaine de 4 milliards de m3 supplémentaires les livraisons du géant étatique algérien Sonatrach au groupe italien ENI et à ses autres partenaires italiens.L'accord pour un accroissement des volumes avait été annoncé par Mario Draghi lors de sa dernière visite à Alger en avril. Mais à l'époque, il n'avait donné aucun chiffre.ENI avait précisé en avril que cet accord allait utiliser "les capacités de transport disponibles du gazoduc (Transmed) pour assurer une plus grande flexibilité d'approvisionnement en énergie, et fournir progressivement des volumes croissants de gaz à partir de 2022, (afin d'arriver) à 9 milliards de mètres cubes de gaz par an en 2023-24".ENI, présente en Algérie depuis 1981, gère avec Sonatrach le gazoduc TransMed qui relie l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie. Il a une capacité allant jusqu'à 32 milliards de mètres cubes par an.Le groupe énergétique italien avait annoncé le 30 août 2021 la découverte au large de l’Égypte du plus grand gisement de gaz en Méditerranée. Son exploitation devrait permettre de contourner les réseaux d’approvisionnement traditionnels, entravés par des guerres civiles.Depuis le début de l'année, l'Algérie a livré à l'Italie, 13,9 milliards de m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels. Elle prévoit de lui fournir 6 milliards de m3 supplémentaires d'ici fin 2022, selon l'APS.Le contrat gazier entre les deux pays a été renouvelé en mai 2019 pour une durée de huit ans jusqu'en 2027, en plus de deux années optionnelles supplémentaires.