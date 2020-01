Algérie : nouveau rassemblement à Alger au lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement

Impossible à évaluer précisément en l'absence de comptage officiel, la mobilisation est, selon un journaliste de l'AFP, plus importante que les deux vendredis précédents.

« Notre marche est pacifique, nos revendications sont légitimes », scandent les manifestants devant des forces de l'ordre qui observent sans intervenir. Leur rassemblement a débuté ce vendredi midi une heure environ avant le départ prévu du cortège, pour réclamer « une période de transition » afin de démanteler le système qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962.

Libération de 76 personnes liées au « Hirak »

Jeudi, les tribunaux à travers le pays ont, de manière inattendue, remis en liberté 76 personnes - en attente de procès ou déjà condamnées -, emprisonnées dans le cadre du « Hirak », le mouvement populaire de contestation du régime né le 22 février.

Réclamée en vain depuis des mois par le « Hirak », cette mesure perçue comme un geste d'apaisement a précédé l'annonce dans la soirée du premier gouvernement du nouveau président Tebboune, deux semaines jour pour jour après son entrée en fonctions.

Un nouveau gouvernement déjà contesté

M. Tebboune a été élu le 12 décembre, sur fond d'abstention record, lors d'un scrutin imposé par le pouvoir malgré l'opposition de la contestation, qui a dénoncé une manœuvre du « système » au pouvoir, pour se régénérer.



« On n'accepte pas ce gouvernement, il est illégitime comme le président qui l'a nommé, c'est un prolongement de l'ère (du président déchu Abdelaziz) Bouteflika », contraint par le « Hirak » à la démission en avril, s'insurge Mohand Areazki, 55 ans.



Narimene, 27 ans, espérait « un gouvernement de jeunes, comme promis par le président, et voilà que nous retrouvons des anciennes figures du "système" . On prend les mêmes et on recommence : pas de changement, le Hirak continue ».

Nommés par Bouteflika

Plus d'un tiers (11) des 28 ministres de plein exercice du nouveau gouvernement appartenaient à l'équipe sortante, nommée par le président Bouteflika le 31 mars, deux jours avant sa démission, ou ont déjà été ministres durant ses 20 ans de présidence.



« Il y a des signaux favorables comme la libération des détenus, bien qu'ils n'auraient jamais dû être en prison », admet Aymen, 37 ans. « Et quelques membres du gouvernement sont vraiment bien » comme le ministre de l'Industrie Ferhat Aït Ali Braham, un économiste qui a « critiqué les politiques de Bouteflika ». « Mais le Hirak doit continuer à faire pression pour arriver à changer le système », poursuit-il.