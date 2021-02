Algérie: renvoi du pourvoi en cassation du journaliste Khaled Drareni

La Cour suprême algérienne a renvoyé jeudi au 25 mars le pourvoi en cassation du journaliste Khaled Drareni, en liberté provisoire et condamné pour avoir couvert une manifestation du mouvement de contestation, selon le site web Casbah Tribune et son avocat.

"Cour suprême: renvoi au 25 mars de la décision de réexaminer le dossier du journaliste Khaled Drareni pour un nouveau jugement", indique Casbah Tribune, le site d'information que M. Drareni a fondé.

"Nous continuons à nous mobiliser pour que toutes les charges retenues contre Khaled soient abandonnées", a promis de son côté l'ONG Amnesty International.

Correspondant de TV5Monde et de Reporters sans frontières (RSF) en Algérie, le journaliste indépendant de 40 ans a été libéré vendredi à la suite d'une grâce présidentielle en faveur de détenus du Hirak, le soulèvement populaire déclenché il y a deux ans.

Incarcéré en mars 2020, il avait été condamné à la mi-septembre à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale",

"La Cour suprême d'Algérie, qui examinait ce matin le pourvoi en cassation de #Khaleddrareni, rendra sa décision le 25 mars. A quelques jours près, cela fera un an que Khaled a été incarcéré", a rappelé le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, sur Twitter.

Le cas de Khaled Drareni est devenu emblématique du combat pour la liberté de presse et d'expression en Algérie, mise à mal par une série de condamnations et un arsenal juridique très restrictif pour la presse en ligne et les réseaux sociaux.

Dans une interview à l'AFP cette semaine, le journalite s'est dit déterminé à reprendre son métier et son combat pour la liberté de la presse.