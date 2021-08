Ali Nazary : "La communauté internationale doit soutenir la résistance aux talibans en Afghanistan"

Ils se sont rencontrés il y a 15 ans en Afghanistan, explique Ali Nazary. Ahmad Massoud et lui terminaient leurs études, à l'étranger pour une large part. Aujourd'hui, Nazary est l'un des porte-paroles du mouvement de résistance aux talibans qui s'est réfugié dans la vallée du Panchir alors que les combattants insurgés entraient dans Kaboul au terme d'une guerre éclair qui stupéfiait le monde entier. Sauf les Afghans, à la fois victimes et parties prenantes, renvoyés aux quatre années où le pays était sous leur contrôle entre 1996 et 2001.

Quels sont les objectifs du Front national de résistance ?

Le Front national de résistance se bat "pour un Afghanistan fédéral, démocratique, juste et libre, un pays pour tous les citoyens afghans. Le mouvement a été constitué pour la paix et non pour la guerre", affirme Ali Nazary.

Chargement du lecteur...

"L'encerclement" de la vallée du Panchir, qu'est ce que cela veut dire ?

Pour l'heure, les talibans ont lancé l'offensive sur le Panchir, seule région qui échappe à leur contrôle. Lundi, un de leurs porte-paroles affirmait que la vallée était encerclée. Ali Nazary, qui affirme "se tenir informé heure par heure de la situation sur place", balaye la possibilité d'une capture de cette enclave naturelle maintes fois assiégée dans le passé.

Chargement du lecteur...

"Les talibans ne cherchent pas un gouvernement inclusif"

Les anti-talibans ont besoin de soutien militaire face aux combattants fondamentalistes qui ont fait main basse sur l'équipement et les armes laissées par les forces américaines à l'armée afghane.



Les Etats-Unis soutiendront-ils la résistance afghane ? l'appel a été lancé. "Il n'y a pas eu de réponse négative", insiste le représentant du FNR, contredisant les propos rapportés d'Ahmad Massoud à Paris Match. Ali Nazary fait par ailleurs état d'un début de "discussions informelles" avec les talibans.

Chargement du lecteur...

La situation dramatique des femmes, les droits humains menacés

Quels droits pour les femmes sous régime taliban ? Lors de leur première conférence de presse la semaine dernière, le ton s'est voulu rassurant, sans pour autant rassurer. La charia, la loi islamique, mise en avant comme "cadre et limite" des droits des Afghanes. Cette semaine, un porte-parole du nouveaux maîtres de Kaboul les appelle à "rester à la maison dans l'intérêt de leur sécurité".



"Les femmes en sont au point où elles étaient en 2001", une raison supplémentaire de soutien des Occidentaux à la résistance afghane qui prône l'égalité entre tous les Aghans ainsi qu'"un islam modéré et rationnel", explique Ali Nazary.

Chargement du lecteur...

"Les Afghans fuient pour survivre"

Des dizaines de milliers d'Afghans ont tenté de fuir le pays depuis le 15 août. Une partie d'entre eux ont pu être évacués par les Occidentaux à la faveur d'un pont aérien historique qui doit prendre fin au 31 août officiellement, date limite de retrait des forces américaines, selon l'accord de paix de février 2020 signé entre Washington et les talibans. Une "fuite des cerveaux" dramatique pour l'Afghanistan, convient Ali Nazary, mais un départ "compréhensible dans le contexte chaotique actuel".

Chargement du lecteur...

Les pays voisins veulent tirer profit de la situation mais leur stabilité est menacée

Dans le bouleversement en cours en Afghanistan, Pakistan, Iran, Chine mais aussi Russie n'ont pas écarté à ce jour de reconnaître le régime taliban. Quelles conséquences pour eux ? des retombées économiques sonnantes et trébuchantes, pensent-ils, mais la stabilité promise n'est qu'illusoire pour Ali Nazary. Si le régime taliban est consolidé, "ce ne sera pas un régime ami de la plupart d'entre eux".

Chargement du lecteur...

"Les chances de paix demeurent mais elles sont minces"

Dans le chaos actuel à Kaboul et la course contre la montre des derniers jours de présence occidentale en Afghanistan, y a t il des raisons d'espérer pour les anti-talibans ? "Nous nous préparons au pire", concède Ali Nazary.

Chargement du lecteur...

Voir aussi : Afghanistan : "La propagande de Daech dépeint les talibans comme “des suppôts de l’occupation américaine”"