Allemagne: 1ère défaite pour le Bayern, battu et rejoint en tête par Berlin

Le Bayern Munich s'est incliné pour la première fois de la saison, à Berlin contre le Hertha (2-0) vendredi soir, qui revient à sa hauteur en tête du classement avec 13 points, en attendant les autres matches de la 6e journée de Bundesliga samedi et dimanche.

Dortmund et Brême, à 11 points, se déplacent respectivement à Leverkusen et Stuttgart, et peuvent passer devant en cas de victoire.

Vedad Ibisevic a ouvert le score pour Berlin sur penalty (23e) après une faute de Jérôme Boateng sur Salomon Kalou, et Ondrej Duda a doublé la mise juste avant la pause (44e).

Les deux équipes devaient se racheter de sorties ratées mardi soir lors de la 5e journée. Après un début de saison sur les chapeaux de roues, le Hertha avait été freiné dans son élan, avec une défaite 3-1 à Brême. Le Bayern, incapable de convertir ses occasions, avait lui concédé à domicile un nul 1-1 contre le modeste Augsbourg, perdant ses premiers points de la saison.

"Nous voulons nous relancer à Berlin et récupérer les points que nous avons laissé filer", avait donc promis le coach bavarois Niko Kovac, qui avait procédé à cinq changements par rapport au match de mardi.

Derrière, c'est cette fois Mats Hummels qui était au repos, laissant sa place au centre à Jérôme Boateng, associé au jeune Niklas Süle. En attaque, Franck Ribéry retrouvait sa place.

Une rotation que Kovac expliquait par l'enchaînement des matches et la proximité du rendez-vous de mardi en Ligue des champions contre l'Ajax d'Amsterdam: "Le but c'est que les meilleurs joueurs restent frais et que tout le monde garde le rythme", avait-il dit.

Mais s'il avait manqué ses occasions contre Augsbourg, le champion en titre a eu cette fois le plus grand mal à s'en créer, malgré une domination constante dans le jeu (64% de possession).

Les Bavarois ont tourné autour du but, mais jamais ils n'ont trouvé la précision ou la conviction nécessaires pour véritablement inquiéter le gardien berlinois Thomas Craft, qui a passé une soirée relativement tranquille.

Franck Ribéry et David Alaba, complices de longue date sur l'aile gauche, ont pourtant martyrisé la défense berlinoise en première période. Leurs centres ont rarement trouvé preneurs. Lewandowski a placé une tête au dessus du cadre (19e) et Arjen Robben n'a pas cadré une reprise en pleine course (39e).

Pendant ce temps, le Hertha a converti en buts ses deux occasions: sur penalty d'abord, par Ibisevic. Puis à la conclusion d'une superbe combinaison lancée par un Kalou des grands soirs, avec une reprise tout en puissance et de près de Duda, imparable pour Manuel Neuer.

Le Bayern était mené 2-0 à la pause pour la première fois depuis novembre 2017 et une défaite à Mönchengladbach 2-1.

A la reprise, Munich a de nouveau monopolisé la balle, mais sans jamais se montrer incisif. Les rentrées de Thomas Müller pour Robben (52e), de Serge Gnabry pour Renato Sanches (63e) puis de Wagner pour James (72e) n'ont rien changé. L'instinct de "tueur" qui est la marque du "Rekordmeister" est provisoirement en sommeil. Le coach Kovac va devoir le réveiller d'ici mardi pour recevoir l'Ajax.