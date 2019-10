Allemagne: Bierhoff n'exclut plus un retour de Hummels en sélection

Le manager de l'équipe d'Allemagne Oliver Bierhoff a laissé entendre mercredi qu'un retour de Mats Hummels en sélection n'était pas exclu, contrairement à ce qu'avait semblé dire jusqu'ici le sélectionneur Joachim Löw.

"La communication a créé l'impression que c'était une exclusion définitive de l'équipe nationale", a déclaré Bierhoff, qui travaille en étroite collaboration avec Löw, "mais j'ai toujours dit que nous n'avions encore mis personne à la retraite", a-t-il ajouté, dans une émission de la chaîne Sky Allemagne.

Joachim Löw avait provoqué de vives réactions en mars dernier en se rendant personnellement à Munich pour annoncer à trois champions du monde 2014, les défenseurs centraux Mats Hummels et Jérôme Boateng, et l'attaquant Thomas Müller, qu'il ne compterait plus sur eux pour préparer l'Euro-2020, afin de donner les responsabilités à une nouvelle génération.

Agé de 30 ans, Hummels avait très mal pris la nouvelle. Depuis, il brille avec son nouveau club de Dortmund et des voix s'élèvent pour son rappel en équipe nationale, surtout depuis la grave blessure (ligament croisé du genou) de Niklas Süle, qui était censé être l'homme fort de la défense centrale allemande pour l'Euro-2020.

Bierhoff a cependant justifié la démarche de Löw: "A l'époque, j'ai trouvé ça très clair, surtout pour les joueurs comme Niklas Süle ou d'autres, de dire: +Nous ne comptons plus sur vous, nous avons d'autres projets et nous ne voulons pas discuter de cela pendant des mois+. Mais en football, je n’exclurais jamais rien", a ajouté Bierhoff.